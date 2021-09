Silnější než před čtyřmi lety. Podle STEM Babiš posiluje, opozice je v křeči

CNN Prima News zveřejnila v neděli dopoledne další z předvolebních výzkumů: Agentura STEM se v průzkumu, probíhajícím první zářijový týden, dotazovala celkem 1014 občanů Česka podle kvótního výběru. A v číslech všechny ostatní strany drtivě válcuje Andrej Babiš s hnutím ANO. Opozice se naopak dál propadá, ČSSD by se do sněmovny – stejně jako v řadě dalších odhadů – neprobojovala. Komentář Praha 18:38 13. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Billboard hnutí ANO v Pardubicích | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Voliči se také vrací k ANO od Přísahy. I když oproti jiným předvolebním výzkumům favorizuje ten od STEM Babiše možná až příliš, trend je jasný: opozice se stále propadá a vidina vlády obou koalic se rozplývá.

Zajímavý je i rozklad koalic na jednotlivé strany – především pro Piráty a ODS. Největší česká pravicová strana je po osmi letech v opozici na 11,5 procentech. To v porovnání s rokem 2013, kdy měla ODS necelých osm procent, znamená, že se jí podařilo růst o necelého půl procenta ročně. Sebevědomé hlášení se o premiérské křeslo ze strany Petra Fialy působí v kontextu zveřejněných procent neadekvátně.

TOP 09 a KDU-ČSL by se do sněmovny vůbec nedostaly a pro tyto strany je tak koalice s ODS klíčová. Ze samotných stran by se do sněmovny dál dostala SPD, KSČM a STAN.

Koalice Pirátů a STANu přitom pomáhá k lepšímu výsledku především druhému jmenovanému subjektu, naopak Piráty oslabuje. Sázka na uměřenou kampaň, která dříve výrazným Pirátům sebrala autenticitu, nefunguje. Koalice, která ještě před půl rokem slavila – byla totiž na jeden čas v průzkumech první –, se nyní propadla až na třetí místo. A prakticky s každými novými čísly oslabuje.

Problém leží v opozici

Letošní volby jsou v lecčem specifické: důsledkem vzniku koalic v opozici vymizel lídrovský element a hlavní souboje se neodehrávají ve Středočeském kraji. Zásadní souboj se rýsuje v Ústeckém regionu, kde proti sobě stojí Babiš a Ivan Bartoš (Piráti), ale už nyní se dá očekávat, že pro šéfa Pirátů bude tento střet velmi nevyrovnaný.

Je to Bartoš, ze kterého si Babiš udělal hlavního soupeře v kampani. Na Piráty také míří největší procento dezinformačních materiálů a brojí proti nim i část koalice Spolu. Dříve sebevědomí Piráti tak letos působí v křečovité defenzivě.

Zároveň však letošní volby jakoby nemají žádné téma. Část debaty se vede o výši státního rozpočtu, jenže od obou koalic slyšíme jen to, že nebude zvyšovat daně. Nikdo se nesnaží působit jako uvěřitelná alternativa k Babišovi samotnému a ve vzduchu se vzhledem k opozičnímu chování během pandemie pořád vznáší hypotetická otázka, jestli by vůbec něco opozice zvládla líp.

Svými kroky navíc, spolu s ANO, pravicové strany přispěly k tomu, že za covid v Česku zaplatili ti nejchudší, jak přesně spočítal komentátor Aktuálně David Klimeš.

Pro část lidí tak Babiš zůstává kompetentnější a také méně nebezpečný: navzdory jeho některým krokům (zrušení superhrubé mzdy) dokazuje, že minimálně proti střední třídě nikdy vystupovat nebude. A zdá se, že to voličům a voličkám stačí – třeba i proto, že řada z nich stále nedokáže zapomenout na škrty pravicových vlád z období „před Babišem“.

V krizi je samozřejmě i levice, stejně jako celá podoba tradiční politiky. I tím se dá vysvětlit stagnace Pirátů: Doby, kdy působili antisystémově, jim dodávaly na relevanci. Jakmile se zbytkem scény splynuli a se STANem se skoro přestali programově lišit od Spolu, voliče ztrácejí.

Do voleb zbývá měsíc a ani pro jednu z koalic nevypadají čísla dobře. Shazovat tuto skutečnost na voliče je laciné a velmi nebezpečné. Problém skutečně leží v opozici.

Ta totiž částečně redukuje volby na imaginární souboj dobra se zlem, aniž by si uvědomila, že příčiny společenské nespokojenosti leží úplně jinde než v symbolické rovině politiky, založené na moralizování a poučování.

