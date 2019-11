Bártův odposlechový bumerang

„Územní plán? No, tak to jdu.“ Krátký citát z odposlechů telefonátů pražského primátora Béma, lobbisty Janouška a pár dalších osob s nimi propojených sice není důkazem... Tedy není důkazem toho, že jmenovaní pánové ovládali do značné míry investice a vůbec všelijaké lukrativní záležitosti hlavního města (měli ovšem na srdci i otázku vedení středočeské VZP). Nicméně je charakteristický. Komentář Praha 10:31 15. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý primátor Prahy Pavel Bém | Foto: Filip Záruba

A když se počátkem roku 2012 v médiích objevovaly skoro den co den další a další úryvky dialogů Cestovatele (tak říkal Janoušek Bémovi) s Mazánkem či Kolibříkem, jak s něhou oslovoval primátor lobbistu, byla to veliká taškařice. Na jednu stranu. A na druhou cosi až pekelného.

Zvýšená opatrnost

Ale BIS, která mobily obou přátel „napíchla“ už asi roku 2007 (takže ještě další tři léta Bém městu šéfoval), z masy krajně podezřelých řečí žádnou kauzu uplést dodnes nedokázala. Nejen proto, že se obzvlášť citlivé věci asi projednávaly buď mezi čtyřma očima anebo prostřednictvím šifrovacích telefonů. Ale navíc záznamy kdosi okopíroval a poskytl deníku Mf Dnes.

Tedy kdosi – podezřelí ze zneužití pravomoci a ohrožení utajované informace jsou už šestým rokem bývalý předseda strany Věci veřejné, exministr dopravy a ještě dříve majitel soukromé bezpečnostní agentury Vít Bárta společně s agentem BIS Janem Petržílkem.

Ale až nyní oba pány státní zástupce obžaloval. Jestli něčeho dosáhne, ví Bůh. A leckdo si pomyslí, že sice Petržílek – pokud to udělal – neměl co krást tajné materiály a Bárta ho k tomu – jestli to udělal – někdy roku 2009 neměl navádět. Nebo si je od něj vlastně kupovat? Aby měl něco v kapse, až se zanedlouho pustí do politiky, a to přednostně pražské.

Útěcha spíše slabá

Ale pokud by to celé měli odskákat vlastně jen tito dva, zatímco vysmátí Mazánek s Cestovatelem v klidu točili mlýnky palci, bude to stará známá absurdita „made in Czech“.

Možná se lze utěšit, že stejně jako se čekalo na obžalobu Bárty s tím druhým (a ne že by jí měli uniknout, krádež a publikace materiálů z konspiračního vyšetřování je samozřejmě nepřípustná), kdesi za zdmi státního zastupitelství se neúnavně kutá na nějakém neprůstřelném případu primátora a jeho přítele.

Tak jako se (snad) pořád někdo snaží v rozvětvené kauze odstartované druhdy zásahem na předsednictvu vlády.

Snadné to ale není, ve hře jsou špičkoví advokáti i překvapivé (to je ovšem slabé slovo) soudní verdikty. A Kolibřík, v časech, kdy noviny přinášely přepisy jeho hovorů s Cestovatelem, patrně tak rozrušený, že srazil majitelku vozu, do něhož předtím pod vlivem naboural, byl sice odsouzen, jenže za mřížemi ze zdravotních důvodů dlouho nepobyl. A zatím ho tam nikdo vrátit nedokázal. Ale třeba se také snaží.

