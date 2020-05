Novotný dopřává ‚klystýr‘ vlastní straně

Novináři prostě milují svého bývalého bulvárního kolegu a poslední dobou stále více zlého hocha ODS Pavla Novotného. Řeporyjský starosta se slabostí pro politický bizár je proto nonstop v médiích, mnohem víc než třeba šéf ODS Petr Fiala, který určitě nepatří k mistrům výživných novinových titulků. Komentář Praha 11:33 25. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) | Foto: Michal Růžička | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Jenže teď Novotný začíná přes hlavu nejvíc přerůstat právě ODS, když svůj oblíbený koktejl vulgarit a nadávek s gustem míří i na své vlivné spolustraníky.

Novotný nedávno oznámil, že chce v příštích volbách za ODS kandidovat do Poslanecké sněmovny, aby tak podle svých slov „kumuloval funkce“. Oznámil to ovšem svým typickým stylem, když při tom očernil vlastní partaj, zatímco ze sebe udělal mučedníka.

David a Goliáš

A to samé teď zopakoval i ve sporu s bývalým místopředsedou ODS a nyní jejím šéfem poslaneckého klubu v Evropském parlamentu Janem Zahradilem. Ten Novotného na facebooku poslal na hodiny dějepisu kvůli jeho výkladu historických zásluh vlasovců a maršála Koněva o osvobození Prahy na konci druhé světové války, takže i jeho následně stihl tradiční řeporyjský „klystýr“.

„Já musím být zničen a je to v pořádku. Já to chápu. V tý Praze je tlačenice. Ten Honza, co dělá, tak to prostě chodí. Blbý je, když starostovi z takové malé městské části vyhrožuje takhle vysokej politik,“ řekl Novotný, který předtím už Zahradila označil za „zombie“, co straně jen ubírá hlasy.

Částečně jde samozřejmě o spor mezi mladším liberálem a starším konzervativcem, ostatně Novotný kromě jiného taky řekl, že vlastně spíš než do konzervativnější ODS patří do liberálnější TOP 09. A to úplně nebývá výtah do čela partajní kandidátky.

Václav Klaus mladší

Hlavně ale Novotný začíná vlastní partaj ohrožovat zevnitř podobně jako nedávno Václav Klaus mladší, kterého ODS nakonec vyloučila a stvořila si tak další konkurenci. I Klaus mladší uspěl ve volbách a neměl nouzi o mediální pozornost.

Nakonec i on rád pálí od pasu. Ani on navíc, stejně jako Novotný, netrpěl přehnanou loajalitou k vlastní straně a od jisté chvíle si prostě budoval osobní politickou popularitu na její úkor. I jemu proto ODS pro jistotu zatípla osobní ambice, když ho ještě před vyloučením nepustila do vedení své vlivné pražské buňky.

Novotný pro změnu neúspěšně kandidoval na prvního místopředsedu ODS, když stranu na jejím posledním sněmu postihl náhlý personální blackout poté, co delegáti do funkce znovu nezvolili nepopulární Alexandru Udženiju. Pro většinu z nich byl prostě jeho bulvární politický styl příliš.

V ODS, které se comeback poslední dobou zadrhává, a počítá proto každý hlas, se nyní přou, jestli Novotný straně víc voličů bere, nebo dává. To případně zjistí až v příštích volbách. Už teď si ale můžou být jistí, že je zlý hoch z Řeporyjí bude ještě hodně bolet.

Autor je komentátor serveru Info.cz