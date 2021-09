Německé volby nudné nejsou. Scholz chce oslovit voliče podobně jako Merkelová

Nejpozději od roku 2009 byly německé volby nudné. Kancléřka Angela Merkelová jako volební lídryně konzervativců válcovala politickou konkurenci bez větších potíží. Postačilo, když ji místo programu vystavila její křesťansko-demokratická unie jako hlavní volební lákadlo. V duchu jednoho z mnoha plakátových sloganů: Vždyť mě přece znáte. A to fungovalo. Protože němečtí voliči neradi mění to, co funguje. Komentář Praha 18:35 6. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na německého kancléře za SPD Olaf Scholz | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Za vlády Merkelové se Německu skutečně nevedlo špatně. A tato věrnost početného voličského tábora přetrvala i navzdory politickým turbulencím, které s sebou přinesla migrační krize.

Jinak je tomu teď, když se Merkelová stahuje z politiky. Dalo by se říct, že se to dalo čekat. Ovšem překvapení přinesl tento volební boj bez Angely Merkelové více, než se původně čekalo.

Bez Merkelové je CDU stranou, která stojí na hrachových nohou. Hledání jejího nástupce na post šéfky strany bylo zdlouhavé a úporné. CDU nemá kádrovou rezervu, kterou by členská základna jednoznačně přijala.

Konkurence je slabá

S tím souvisí, že voliči zejména z politického středu, kteří posledních dvanáct let volili CDU, váhají, zda to opět hodit konzervativcům. Armin Laschet, který se za CDU pokouší o úřad kancléře, se ukazuje jako slabý a málo výrazný kandidát. Že by mohl být kancléřem, si dovede představit pouhých 12 procent Němců. To je žalostný výsledek. Zvlášť když má za sebou dosud nejsilnější parlamentní stranu CDU.

CDU – a s ní také bavorská odnož CSU – jsou krajně nervózní. Konzervativci mají nakročeno k volebnímu propadáku. V průzkumech padají poslední dva měsíce, a to setrvale. Je to trend, který potvrzuje několik agentur.

V tuto chvíli už ale nemá CDU jinou možnost než doufat, že to Laschet zlomí a volby vyhraje. Jakákoli stranická vzpoura krátce před volbami by vedla k ještě většímu debaklu, než který předpovídají stávající průzkumy.

Vzestup Zelených zjara je definitivně ten tam. Očekávání i pozitivní naladění po volbě lídryně Zelených Annaleny Baerbockové se rozplynulo před létem. Zelení nedokázali spadlý řetěz nahodit. Tato strana si ještě nedávno pomýšlela na kancléřství, dnes už ne.

Sociální demokraté překonali politickou klinickou smrt. Odepisovaná SPD je zpět a s 25 procenty vede volební průzkumy. Její vzestup je stejně setrvalý jako pád CDU. A i v případě sociální demokracie se jedná o trend, tudíž je na místě brát ho vážně. SPD se podařilo dobře navrhnout volební kampaň, kterou postavila výlučně na lídrovi Olafu Scholzovi, současném ministru financí.

Scholz se snaží oslovit voliče podobně, jako to dělala Merkelová. Znáte mě, víte, že umím dělat a jsou za mnou výsledky. Evidentně to zabírá. 49 procent Němců by si ho přálo za kancléře.

Je to dáno samozřejmě také tím, že konkurence je slabá. Ovšem volit mohou Němci jenom strany. Sociální demokracie tak předbíhá CDU, které se dvanáct let dívala jenom na záda, pomocí merkelovské taktiky.

Tři týdny do voleb jsou stále ještě dlouhá doba. Po dvanácti letech je tak možné říct, že volby v Německu nudné nejsou.

Autor je zpravodaj Deníku N v Německu