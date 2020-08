Pavel Zeman nepochybuje, i když nejde do války

Leckdo se právě před dvěma lety bavil představou, že když se to nepovedlo na všech možných frontách, nakonec učiní jasno v předpokládaném premiérově střetu zájmů městský úřad ani ne sedmitisícových Černošic. Ležících poklidně na březích Berounky pouhých pár desítek kilometrů od sídla vlády. Komentář Praha 16:14 5. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman svým krokem důvěru nevyvolává. | Foto: Anna Vavríková | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Tam totiž tehdy podala tuzemská odnož Transparency International oznámení o podezření, že v Černošicích k pobytu přihlášený Andrej Babiš (ANO) i přes zřízení svěřenských fondů nadále ovládá v nich odložená média. Ačkoli to dle zákona coby člen vlády nemůže.

Šlo sice jen o případné spáchání přestupku, ale pokud by byl uznán, premiérova pozice by se dost zkomplikovala. Neboť jestliže by se ukázalo, že má stále pod palcem vydavatelství MAFRA, muselo by tomu tak být i v případě obřího holdingu Agrofert. A když černošický úřad skutečně nadvakrát přestupek potvrdil, nešlo si nevšimnout náhle rozhýbaného vyššího soukolí.

Na krajském úřadě (Středočeský kraj vede hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO) došlo nejprve reorganizací ke zrušení odboru, který měl mít Babišovo odvolání vůči černošickému nálezu v referátu, a počátkem loňského roku přestupkové řízení definitivně uvízlo na mělčině. Nic prý nebylo prokázáno. Původně pobavený občan, nyní už skeptický, by jistě utrousil: no, jak taky jinak.

Ale tím věc neskončila, neboť rozhořčený senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty) společně s Transparency International požádal o přezkum věci nejvyššího státního zástupce. A Pavel Zeman došel minulý měsíc k poznatku, že premiér vskutku má prostředky, jimiž „fakticky i nepřímo vykonává v obchodních korporacích provozujících média rozhodující vliv“. Jinými slovy, že je rozhodnutí krajského úřadu chybné.

Což by mělo Babišovy odpůrce znovu rozveselit. Jenomže předčasně. Nejvyšší státní zástupce Zeman evidentně nemíní vstoupit s předsedou vlády do otevřeného střetu. Ten by se jednak vlekl, on by jej nemohl vyhrát a ještě by ohrozil nezávislost Nejvyššího státního zastupitelství. To si mnozí politici představují v podstatně vstřícnějších rukách.

Rozhodnutí neposlat krajský úřad k soudu Zeman vysvětluje tak, že nejde o natolik zásadní důvody veřejného zájmu. A figura předsedy vlády sama o sobě rovněž nepostačuje, protože by to narušilo rovnost všech osob před zákonem.

To se sice může jevit jako alibismus, anebo juristická přemrštěnost. A bude se jistě namítat, že věc je naopak cele ve veřejném zájmu. Ale Nejvyšší státní zástupce má dost možná před očima hlemýždí tempo soudního řízení a následný nekonečný ping-pong odvolacích stání. Zatímco politická realita v zemi může být už zcela jiná.

A také je třeba vidět, že se do médií dostaly formulace Zemanova zdůvodnění, podle nichž není nad čím bádat. A které ovšem bezprostředně pro premiéra nebezpečné nejsou. A hned tak by nebyly, ani kdyby Zeman zatroubil k útoku. Babiše totiž nesmete jeho možný střet zájmů. Třebaže k tomu může přispět. Ale zařídí to jen a jen jeho volební prohra. Nebo, po klausovsku řečeno, nevýhra.

Autor je komentátor Českého rozhlasu