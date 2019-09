Zákon o státním zastupitelství by se měl načas odložit k ledu

Na věčné časy a nikdy jinak. Tímto heslem se snažili českoslovenští komunisté vyjádřit svůj kladný vztah k Sovětskému svazu. V souvislosti s návrhem zákona o státním zastupitelství je jasné, že v čele státních zástupců nemůže být Pavel Zeman na věčné časy a nikdy jinak. V tuto chvíli je však mimořádně důležité, kdy a za jakých okolností jeho éra skončí a co po ní případně bude jinak. Komentář Praha 15:02 12. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je jasné, že v čele státních zástupců nemůže být Pavel Zeman na věčné časy a nikdy jinak. | Foto: Petr Horník | Zdroj: Právo / Profimedia

Dění v roce 1989 ukončilo věčné časy a všechno je jinak. Podobně lze nahlížet na spor týkající se návrhu zákona o státním zastupitelství. Rovněž v něm jde o věčné časy a nikdy jinak. Konkrétně v pasáži, která se týká výběru nejvyššího státního zástupce a obou vrchních státních zástupců.

Téměř na věčné časy by měly zůstat obsazeny tyto posty podle názoru těch, kterým se nelíbí jejich možná obměna v nepříliš vzdálené budoucnosti. Právě tu by měl umožnit návrh zákona z dílny ministerstva vedeného Marií Benešovou. V horizontu několika let by tak z vedení mohli zmizet Pavel Zeman, Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan.

Jejich zastánci se obávají, že potom by mohlo být všechno jinak. Mají na mysli ohrožení nezávislosti tuzemských žalobců. Zmiňovaní lidé jsou totiž spjati s érou, kdy si policie troufla zasahovat na úřadu vlády, nebo se nebála trestně stíhat premiéra a navrhnout jeho obžalobu.

Diskuze je zatížena

Museli jim to však strpět politici. Nejvyššího státního zástupce totiž dosud může bez udání důvodu na návrh ministra spravedlnosti kdykoli odvolat vláda. K tomu zatím nedošlo. Lze se dohadovat o tom, zda kvůli nedostatku odvahy politiků, nebo z přesvědčení, že by takovýmto způsobem neměli do práce státního zastupitelství zasahovat.

Podobně lze nahlížet na přípravu nového zákona. Ten by měl zajistit určitou stabilitu vedení státního zastupitelství a jeho kvalitní výběr. Alespoň ministryně spravedlnosti tvrdí, že se o to snaží. Její kritici oponují, že s pomocí nového zákona se chce zbavit Pavla Zemana a dalších nepohodlných osob. Na jejich místa by potom mohli být dosazeni lidé, kteří by byli vstřícnější vůči politikům.

Marie Benešová to odmítá. Činí tak v době, kdy na rozhodnutí státních zástupců záleží, zda se premiér této země ocitne před soudem. Diskuse o zákonu je tím zatížena. Proto by bylo lepší uložit ho načas k ledu. Po ochladnutí emocí a po definitivním vyřešení kauzy Čapí hnízdo by mohla být atmosféra pro jeho projednání příhodnější.

Autor je komentátor Českého rozhlasu