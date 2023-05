Slovenská prezidentka a český prezident navštívili Kyjev a byla to významná cesta. Přijeli nejvyšší představitelé dvou zemí, členů NATO a EU, které napadenou Ukrajinu podporují od prvních hodin konfliktu a patří mezi nejaktivnější a nejvíce odhodlané. Komentář Praha 6:29 2. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel a Zuzana Čaputová v Kyjevě | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Symboliku ještě podtrhl fakt, že Zuzana Čaputová a Petr Pavel přijeli společně a společně vyjádřili vůli dál stát při Ukrajině – v rovině politické i praktické.

Petr Šabata: Návštěva prezidentů Česka a Slovenska v Kyjevě byla dost možná poslední

Oba jednali s prezidentem Zelenským, Čaputová navštívila centrum pro sexuálně zneužívané a týrané ženy, na které Slovensko přispělo. Pavel se vydal na východ blíž k frontě, protože Česko má v plánu zapojit se do rekonstrukce Dněpropetrovské oblasti, která sousedí s oblastí Doněckou, kde se stále tvrdě bojuje.

V projektech na poválečnou obnovu je Česko dál než Slovensko. Což souvisí i se stavem vládnutí v Bratislavě – kabinet Eduarda Hegera ztratil důvěru parlamentu vloni v prosinci, přišel i o část kompetencí, ale především se od té chvíle všichni soustředí na předčasné volby v září. Co bude po nich?

Robert Fico a Viktor Orbán

Čaputová dostala v Kyjevě novinářskou otázku, zda slovenská podpora Ukrajině vydrží i po volbách. „Chci věřit v určitou kontinuitu... Zároveň si nechci a ani neumím představit tak kompletní mentální a hodnotovou dezorientaci nové vlády, která by nerozlišovala mezi agresorem a obětí,“ odpověděla prezidentka.

Narážela na fakt, že aktuálně nejsilnější strana – Směr expremiéra Roberta Fica – zneužívá obavy z války a slibuje, že Slovensko zastaví vojenskou pomoc Ukrajině, protože „tato válka není naše“ a také že nikdy nepůjde proti putinovskému Rusku.

Bude-li mít Fico vliv na příští vládu – což není jisté, ale ani vyloučené, postoj Slovenska k Ukrajině se určitě změní. V Evropské unii a NATO se objeví druhé Maďarsko.

Čaputové odpověď na tiskové konferenci i s prezidenty Pavlem a Zelenským musela být poněkud diplomatická. Skutečnost je taková, že Fico dobře rozlišuje mezi agresorem a obětí a vědomě se staví na stranu agresora, protože mu to přináší politické body. Už je v čele volebních referencí a už poráží dlouhodobě nejsilnější stranu Hlas Petra Pellegriniho.

Fico je cynický technolog moci, kterému jde o návrat do vlády a o jistotu, že si pro něj nepřijdou kvůli některým krokům za jeho minulých vlád orgány činné v trestním řízení. Jestli cestou za tímto životně důležitým cílem podpoří Putina, je pro něj věc druhořadá.

Strany dosluhující vlády mají podporu kolem 5 procent a nejsou zatím schopné vytvořit spojenectví s nadějí na výraznější volební výsledek. Naopak posilují fašisté a národovci, přirození partneři Roberta Fica do příští vlády.

Která by nejen rozmetala úctyhodnou pozici Slovenska vůči Ukrajině, nebyla by spolehlivým partnerem Česka ani v dalších záležitostech, ale nepochybně by zaútočila na právní stát a základy demokracie.

Čaputové končí funkční období na jaře příštího roku a obhajoba v takovéto politické konstelaci by byla pro prozápadní orientaci Slovenska vítaná, ale nesmírně obtížná.

Nikoli věrní spojenci Čaputová a Pavel, ale Fico a Viktor Orbán jakožto dva klíny v evropské jednotě – to může být už letos na podzim realita pro Zelenského a bojující Ukrajinu.

Autor je zástupce šéfredaktora deníku Právo