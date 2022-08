Pelosiová v čínských službách

O návštěvě předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu se informuje ve dvou narativech. Jeden je ten pekingský, o americkém vměšování se do čínských záležitostí. Druhý je ten západní, o odvážné političce, která se nebojí tyranům říci do očí pravdu. Je tu ovšem ještě jedna americká verze, ta, která Pelosiovou zrovna nechválí. Komentář Washington / Peking 10:03 9. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle komentátora Thomase Friedmana z New York Times Pelosiová porušila naprosto základní poznatky racionální diplomacie, když svou cestu uskutečnila v období, kdy Spojené státy vyvíjejí maximální úsilí při podpoře Ukrajiny a snaží se udržet Čínu co nejdále od Ruska | Foto: Tyrone Siu | Zdroj: Reuters

Argumenty ve prospěch návštěvy americké delegace na Tchaj-wanu jsou zřejmé. Amerika stojí za svými spojenci a podporuje rozvoj demokracie i v Asii. A konkrétně Nancy Pelosiová má za sebou desítky let práce při upozorňování na praktiky čínského komunistického režimu.

Znamená to ale, že je od ní rozumné v této věci kdykoli udělat cokoli? Mnozí američtí nebo britští odborníci si to nemyslí.

Například podle komentátora Thomase Friedmana z New York Times Pelosiová porušila naprosto základní poznatky racionální diplomacie, když svou cestu uskutečnila v období, kdy Spojené státy vyvíjejí maximální úsilí při podpoře Ukrajiny a snaží se udržet Čínu co nejdále od Ruska.

Proto ze strany Bidenovy administrativy přišla tak vlažná podpora kongresové cesty na Tchaj-wan a spekuluje se o tom, že prezident při komunikaci s Pelosiovou vyjádřil přímý nesouhlas s návštěvou právě v tomto období. Za nemoudrý ho označili všichni relevantní hráči, od ředitele CIA až po předsedu Společného sboru náčelníků štábů.

Přesto se Pelosiová vydala na cestu a riskovala tak nejen zhoršení americko-čínských vztahů v komplikovaném období, ale i potenciální přímý či nepřímý vojenský střet mezi oběma zeměmi. Aniž by tím – přinejmenším podle Friedmana – Tchaj-wanu nějak prospěla.

Do zvláštní situace vlastně postavila i vedení Tchaj-wanu, které sice nechtělo symbolicky významnou návštěvu odmítnout, ale možná by ji raději přijali v méně napjatém období.

Analytik agentury Bloomberg Minxin Pei dodává, že krize kolem cesty zvýší americkou snahu vybudovat vlastní kapacity na výrobu čipů, což možná americké bezpečnosti prospěje, ale Tchajwance ekonomicky i strategicky poškodí. Pelosiová prý také možná přesvědčí Čínu, že vojenská síla ve věci Tchaj-wanu je jediná cesta.

A jaksi v neposlední řadě dala Pelosiová čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi do ruky nástroj, jak před nástupem do třetího funkčního období odvrátit nepříjemnou debatu o ekonomických a epidemiologických neúspěších posledních let a nasměrovat ji jinam, na těžko měřitelné otázky národní prestiže.

Třikrát měř

S tím souvisí druhá rovina možné kritiky. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů mohla využít skutečnosti, že jakožto členka Kongresu není zodpovědná za zahraniční politiku, a přitom nějakou provádí – ovšem na cizí účet, tchajwanský, ale i americký.

Při tomto provádění odhalila zmatky v otázkách americké politiky vůči Tchaj-wanu a poškodila americkou důvěryhodnost. Jak píše například britský Economist, v okamžiku, kdy se dostala na veřejnost Bidenova slova o tom, že vojenští představitelé cestu nedoporučují, americký prezident měl už jen dvě špatné možnosti.

Podpořit Pelosiovou a neužitečně poškodit vztahy s Pekingem. Nebo proti cestě veřejně vystoupit a vytvořit tak dojem, že ustupuje komunistům. A tím vlastně poskytnout politické střelivo republikánům krátce před volbami.

K cestě došlo také v období, kdy Biden porušil dlouhodobou americkou strategii záměrné nejednoznačnosti v otázce, zda by USA Tchaj-wan proti Číně vojensky hájily. Opakovaně naznačil, že Amerika bude ostrov vojensky bránit, aby pak jeho vlastní spolupracovníci takový závazek zase zpochybnili. A rtuťovitá kongresmanka znovu upozornila Čínu a svět na americkou nejistotu a nejednotu.

Pelosiová byla chválena za odvahu a principiálnost, svoboda je přeci nedělitelná. Možná má na své straně strategickou pravdu proti taktické opatrnosti. Jenže zájmem Spojených států i Tchaj-wanu není jen ochránit demokracii a svobodu, ale dělat to s minimálními lidskými i ekonomickými náklady.

Když už má dojít ke konfliktu, je lepší, když si čas a místo vyberete vy a ne protivník. Není třeba kvůli tomu studovat politologii, řeknou vám to na první hodině každého kurzu sebeobrany.

Autor je komentátor Českého rozhlasu