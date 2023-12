Jedním z problémů České republiky údajně je, že máme tak nějak pořád „blbou náladu“ a nesnažíme se s ní bojovat, zamyslel se na sociální síti X předseda vlády Petr Fiala. „Blbá nálada je nakažlivá a otravuje svět kolem nás. Jenže skepsí, naštváním a škarohlídstvím se ještě nikdy žádný problém nevyřešil,“ kázal Fiala na druhou adventní neděli naštvaným Čechům a Češkám. Praha 6:29 13. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezdomovec | Zdroj: Shutterstock

Co na tom, že se jeho vláda potýká s bezprecedentním propadem důvěry a popularity. Co na tom, že reálné mzdy klesají, chudí stále více chudnou, střední třída se propadá, korporace a potravinové řetězce bohatnou a vláda nad tím vším jen krčí rameny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Apolena Rychlíková: Problém není, že lidé v Česku mají špatnou náladu. Problém je, že nemají peníze

Co na tom, že proti Fialově kabinetu protestuje už i část jeho vlastního voličstva. A co na tom, že Andrej Babiš bezpečně kraluje volebním průzkumům a druhou nejpopulárnější stranou je momentálně SPD. Může za to přece ta blbá nálada – se kterou my, občané a občanky, jen nechceme dostatečně bojovat.

Vláda Petra Fialy dlouhodobě dokazuje, že jí chybí elementární kontakt s realitou. Je někdy opravdu až náročné sledovat, co všechno musí vládní marketéři vymýšlet, aby si nemuseli přiznat, v jak hluboké krizi pětikoalice je, jak málo se jí daří a jaké reakce vzbuzuje svou asociální, chaotickou a v mnoha ohledech nezvládnutou politikou mezi lidmi.

Vláda neplní vlastní sliby

Je skoro nemožné si – kromě zahraniční politiky, kterou však vládní politici stále více využívají jako záplatu na nezvládnutou politiku národní – vybavit cokoliv pozitivního, co Fialův kabinet dokázal.

Změny daní pomohly hlavně vysokopříjmovým, říká sociolog Prokop. Kritizuje i neefektivní systém dávek Číst článek

Sociální politika je katastrofální, ve vztahu k drahým potravinám se vláda tváří jako bezmocný kolemjdoucí, podařilo se jí rozčílit učitele i lékaře, problémy máme v oblasti školství i takového bydlení, a ani ten slibovaný boj proti dezinformacím nedopadá dobře.

Energie se budou zase zdražovat a daňová politika je nastavená špatně, výdaje na důchody, státní pojištěnce, obranu a obsluhu státního dluhu skokově rostou. To nejhorší ale je, že důsledkem rozevírání sociálních nůžek lidé už jednoduše nemají jak šetřit.

„Minimálně od počátku 90. let jsme neměli krizi, která by tak moc stála na inflaci. Lidé nemohli šetřit na jídle, protože zdražovalo, a zároveň vzrostly ceny energií a tím i bydlení,“ varuje Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi v rozhovoru pro Novinky. A dodává, že potravinové banky využívá už i střední třída – ze studu často v přestrojení.

Nejde přitom jen o to, že vláda neplní ani své vlastní sliby – to je totiž pro většinu lidí nakonec i dobře, vzhledem k tomu, jaké sliby to byly. Jde o to, jak povýšenecky vláda s lidmi komunikuje, zatímco jejich kvalita života viditelně klesá – proti čemuž však kabinet nic nedělá. Můžeme do nekonečna citovat Havla a jeho slova o naději, ale reálně to lidem není k ničemu. Spíš naopak: působí to směšně, hloupě a necitlivě.

Autorka je publicistka a dokumentaristka