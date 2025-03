Peníze vládnou světu. Trump chce vládnout penězům

Že „peníze vládnou světu“ je věta, existující snad ve všech jazycích. A protože to ve všech jazycích zní cynicky, tak se svět obvykle tváří, jako by se za to vlastně styděl. U nás předváděli tohle divadlo tento týden poslanci, když se v parlamentu tvářili, jako by si schvalovali zvýšení svých platů o téměř sedm procent jen s největším sebezapřením. Komentář Praha 16:30 7. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Východisko je přitom nasnadě: Nešťastným poslancům – i jejich zapáleným kritikům z opozice – by stačilo se zavázat, že oněch údajně tolik nechtěných sedm procent, o kterých se jim všem zvýší platy, budou transparentně odvádět každý měsíc do státního fondu na obranu České republiky. Ten sice ještě neexistuje, ale vláda a parlament by ho zřídit měly. A to rychle.

Putinův mír

Je to totiž prosté: Donald Trump slíbil americkým voličům, že ukončí válku na Ukrajině, a evidentně je mu srdečně jedno, jakým mírem toho dosáhne. Zda tím spravedlivým, anebo Putinovým.

Hlavní pro něj je, že Amerika přestane sypat peníze do války kdesi za oceánem, a ještě na tom případně těžbou ukrajinských nerostů vydělá.

A jestli se Evropa Putina bojí a chce ve vlastním zájmu pomáhat Ukrajině dál, je to čistě jen její věc.

Dodejme, že Evropa se Putina obává plným právem: Kreml se svými ambicemi rozšířit svůj vliv od Vladivostoku po Lisabon ani v nejmenším netají.

Evropany považuje za rozmazlenou pakáž, se kterou si snadno poradí. Zatím ho ještě brzdí kromě statečně bojujících Ukrajinců Severoatlantická aliance, respektive USA.

A je hodně smutné, že teprve Trumpův nejasný postoj k závazkům Ameriky vůči NATO donutil evropské křídlo Aliance, aby se začala – tentokrát už snad doopravdy vážně – starat o svou obranu.

Což v reálu pro Evropu znamená investice do zbrojení nikoli v řádu zlomků procent, ale mnoha stovek miliard.

Obavy, že je nebude možné utratit kvůli nedostatku zbrojního materiálu na trhu, jsou liché: Za peníze ho americké zbrojovky nepochybně rády poskytnou. A pragmatický obchodník Donald Trump jim v tom určitě bránit nebude.

Je to na nás...

Bránit by v tom státům evropského křídla NATO ale mohli při volbách jejich vlastní občané. Tedy my všichni. Na nás bude záležet, zda bude naše obrana věrohodná natolik, aby odstrašila agresory v Kremlu na útok i jen pomyslet.

Budeme to my, voliči, kdo rozhodne, jestli jsme ochotni neposlouchat krysaře a pro demokracii a svobodu se třeba i uskrovnit. Anebo jsme opravdu jen ta „rozmazlená pakáž“.

