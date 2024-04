Není pochyb, že důchodová reforma ještě počká, zvláště když některé záchranné práce na havarovaném systému proběhly. Po politické přestřelce mezi Hradem, vládou a opozicí však vznikly pochybnosti, jestli vůbec někdo dokáže sebrat odvahu a do reformy se někdy pustí. Komentář Praha 16:30 24. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teprve po roce 2030 se začne poměr zaměstnanců a důchodců měnit k horšímu a dluhy systému prohloubí (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vláda připravila změnu důchodového zákona a předloží ji do Parlamentu. Ještě předtím se chtěla na schůzce u prezidenta s opozicí dohodnout na detailech. Opozice potřebnost reformních změn včetně nutnosti odložit věk odchodu do penze připustila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Penze – boj o reformu, která ještě není

Opoziční lídr, tedy hnutí ANO, pak před další schůzkou všechno odvolal a nakonec na schůzku vůbec nepřišel.

Nestala se žádná katastrofa. Je pravda, že každoroční deficit důchodového systému dosahuje 70 miliard korun, tedy jednoho procenta hrubého domácího produktu. To se však dá pár let přežít a doplatit z jiných daní. Teprve po roce 2030 se začne poměr zaměstnanců a důchodců měnit k horšímu a dluhy systému prohloubí.

Současná vláda navíc už vylepšila bilanci odhadem o 30 miliard korun, i když v plné síle se tento efekt projeví až za pár let. Od října minulého roku se totiž zvýšil věk, kdy člověk může odejít do předčasného důchodu.

Dosud bylo možné odejít pět let před řádným termínem, dnes už jsou povoleny jenom tři roky. Brzy tedy bude platit, že se penze před dvaašedesátým rokem věku nepřizná nikomu.

Pouhý reformní trénink

Důchodovou reformu potřebujeme, ještě víc ale musíme dbát na mezigenerační solidaritu Číst článek

Z odstupu se proto zdá, že vláda, respektive ministerstvo práce a sociálních věcí zvolily šikovnou strategii. Jejich představitelé prohlásili, že chtějí reformu, podle níž se i po roce 2030 bude zvyšovat věk řádného odchodu do penze na víc než 65 let.

Opozice i odbory se proti tomu postavily na barikády a mezitím se prosadilo zvýšení věku pro odchod do předčasného důchodu. Tím krokem se systém vrátil okamžitě, i když ještě ne úplně do dřívější rovnováhy.

Je pravda, že hnutí ANO poslalo do Brna Ústavnímu soudu žádost, ať sporný paragraf o předčasném důchodu zruší, tím zvýšilo v důchodové oblasti nejistotu, přesto se zdá, že žaloba přišla s křížkem po funuse.

Přesto ani dílčí úspěch záchranných akcí nemůže uklidnit toho, kdo by chtěl, aby měl důchodový systém perspektivu po roce 2030 nebo třeba 2050 – tedy současné poplatníky. Opoziční hnutí, tedy ANO a SPD, odmítají každou změnu krachujícího systému.

Neobměkčí je ani fakt, že všechny návrhy vládních stran, včetně prodloužení řádného věku do důchodu, ani žádnou reformou nejsou. Jako kdyby se ministři vlády Petra Fialy báli přijít s něčím zásadním, aby opozičníky nenaštvali, ti však shodí ze stolu i ten nejopatrnější návrh.

O důchodech bez opozice. Zástupci ANO na jednání o penzijní reformě s Jurečkou na Hrad nepřijdou Číst článek

Přitom by důchodový systém potřeboval mnohem radikálnější zásah, včetně reformy daní a zavedení povinného důchodového spoření třeba po vzoru Švýcarska nebo Švédska. Teprve tehdy by bylo možné mluvit o skutečné penzijní reformě.

Proto je v současné situaci možné mluvit o pouhém reformním tréninku. Vládní strany něco navrhnou, opozice to odmítne. Koaliční strany však nedostanou strach, že opozice jejich změny po příštích volbách zruší, a poslanci odhlasují vládní návrh. Anebo opoziční strany přijdou s alternativním řešením, které bude o tolik lepší než to, co navrhla vláda, že se všichni dohodnou na podpoře alternativy.

Jenom od toho, kdo se při těchto manévrech nad nepříliš důležitým návrhem osvědčí, mohou voliči po příštích volbách čekat, že přijde opravdu s něčím zásadním.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy