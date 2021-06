Popravdě mnozí jeho jméno zaregistrovali poprvé až v dubnu, kdy s naprostým přehledem zvítězil v prvním kole prezidentských voleb. V kampani ukázal, že umí jezdit na koni, orat předpotopním pluhem zapřaženým za párek volů i rozdělávat oheň v lese, nicméně v politice kovaný není.

Leona Šmelcová: V čele Peru stanul venkovský učitel z hor. Otázka je, na jak dlouho

Zhruba před dvaceti lety zkoušel neúspěšně kandidovat na starostu v jednom městečku na severu And, odkud pochází. Později byl aktivní v odborech a před čtyřmi lety na sebe upozornil během celonárodní stávky učitelů. Možná i proto si ho coby prezidentského kandidáta vybral Vladimir Cerrón, lídr marxistické strany Perú Libre.

Cerrón o nejvyšší úřad usilovat nemohl, protože je stíhaný kvůli korupci. I když v posledních letech to vypadá, jako by trestní postih byl téměř předpokladem pro vykonávání tamní prezidentské funkce.

Prezident? Sedí

Z posledních deseti peruánských prezidentů je sedm vyšetřováno policií, nebo si přímo odpykávají trest ve vězení. Jen v loňském roce se v nejvyšším úřadu vystřídaly čtyři hlavy státu, z toho tři v jednom týdnu. I proto uspěl nenápadný drobný muž z lidu, jehož poznávacím znamením se stal velký bílý slamák, připomínka venkovského původu.



Volili ho především chudí obyvatelé, kteří při sledování korupčního dění v politice získali pocit, že se na ně v zemi zapomnělo. „Už žádní chudí v bohaté zemi,“ zněl Castillův chytlavý slogan.

Když peruánská městská elita začala po prvním kole horečnatě zjišťovat, kdo Castillo je a co hlásá, strnula. Peru už více než třicet let sleduje cestu volného obchodu, levicový kandidát sympatizující s marxismem ale zprvu volal po výraznějším zasahování státu do ekonomiky, po znárodňování peruánských dolů a zásadním přepsání ústavy. S druhým kolem ale zmírnil svou rétoriku a slíbil, že coby prezident bude respektovat demokracii a ústavu.

Klíč k úspěchu? Nebrat úplatky

Castillo bude navíc své návrhy prosazovat těžko, jeho strana má jen 37 poslanců ve 130členném parlamentu, který jinak tvoří vesměs zcela protichůdné partaje. A Castillo zatím nepůsobí jako velký taktik.

Ve vysoké politice se ztrácí, jak ukázaly předvolební diskuze. A to především, když je řeč o ekonomice. List Financial Times připomněl debatu, v níž Castillo nebyl schopný popsat rozdíl mezi HDP a státním rozpočtem.

Kouzlení s politickým jazykem naopak bravurně ovládá jeho volební sokyně Keiko Fujimori, dlouholetá politička, trojnásobná neúspěšná prezidentská kandidátka, a hlavně dcera někdejšího prezidenta Alberta Fujimoriho.

I ten si odpykává vysoký trest ve vězení a je možné, že ho dcera bude brzy následovat. Také proto se dosud nevzdává snah zdiskreditovat proběhnuvší hlasování, v němž prohrála o pouhých 44 tisíc hlasů.

Není divu, hrozí jí až třicet let vězení za peněžní podvody. Soud už za pár dnů rozhodne, zda se Fujimori vrátí do vazby, z níž byla propuštěna loni. Zkrátka Peruánci v poslední době neměli ve výběru prezidentů příliš šťastnou ruku a zatím to nevypadá, že by tomu tentokrát bylo jinak. Laťka ale není vysoko – pokud Castillo dokončí období bez obvinění z korupce, bude to stačit na historický úspěch.

Autorka je publicistka