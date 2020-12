PES vypadá z dálky velmi dobře, ve finále ale rozhodují tvrdá čísla

Česká republika v poslední době zásobuje zahraniční novinová vydání, hlavní zpravodajské relace rádiové i televizní. Nejen na Balkáně. Neláká totiž jen jako tradiční lokalita pro turisty toužící vidět kouzelné Vánoce hlavně v Praze, ale také jako země co do počtu obyvatel umožňující srovnávání s jinými středně velkými státy. A jako experiment otevírání a zavírání lockdownu. Komentář Praha 9:33 23. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování na nemoc covid-19 v chrudimské nemocnici | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Pohledem zvenčí vypadá způsob určování rozměru karantény velmi dobře. Podle epidemiologické zátěže se počítá systém nazvaný nepříliš nápaditě PES. Lidé tak teoreticky mohou dopředu vědět, co je v České republice čeká a nemine. Když to jde dobře, a že to dobře šlo, mohou občané vyrazit do ulic, barů, restaurantů, zasportovat a obecně žít život k žití.

Ukazovaly se tak obrázky z plného pražského Karlova mostu, krásně vyzdobeného Staroměstského náměstí, pulsujícího života.

Na chvíli se zapomnělo, že předtím byla Česká republika dávaná za varovný případ nedodržování opatření kvůli počtu nově nakažených i zemřelých. Do doby, než se zase vše zavřelo a případně se zavře ještě víc. A zase se vrátí varování, že není dobré zahrávat si se shromažďováním.

Robustní zdravotní systém

Další možný přístup očima cizince jsou slova, která jeden pronesl po čerstvém příletu z naší země, v níž dotyčný pracuje. Podle něj to česká vláda udělala dobře. Otevřela na začátku prosince, lidé si tak mohli oddechnout, nakoupit si, poradovat se a na Vánoce zavřít – proč ne.

Stejně na svátky jsou lidi doma, vyjevil dotyčný. Čímž vlastně dobře analyzoval protiepidemického PSA, který je vlastně jen šidítkem a zástěrkou české vlády. Snaha „píárkem“ se zřeknout odpovědnosti jak vyšitá.

V zahraničí totiž ve finále stejně hrají a budou hrát hlavní roli čísla. Mohou si všimnout a také si všímají, že na rozdíl od jiných států je v České republice minimum pouličních nepokojů. Slzný plyn, vodní dělo a obušky byly jen jednou, o čemž by si mohli nechat jinde jen zdát.

V konečném důsledku je to ale vláda a vždy byla, kdo rozhoduje, a její kroky podle počtu obětí a nově nakažených vykreslí obraz naší země v zahraničí. Existence systému PES je nezdařená maskovací taktika vlády, která nese veškerou odpovědnost. Společně s ochotou občanů dodržovat nařízení.

S podivem se také leckdo u nás i v zahraničí může dívat na systém, podle kterého se do jednotlivých stupňů přechází. Jestliže mají počty nakažených doběh, nyní známe situaci před zhruba čtrnácti dny, pak i PES by měl být v boudě nebo venku z ní v takovém rozmezí. A obzvláště, jestliže jsou čísla každý den různá, jak pak zavírat a otevírat. Lidé ze dne na den mohou jít ven, ale pro pohostinství, posilovny, divadla a podobně to neplatí.

Nejlépe tedy pohledem zvenčí musí vypadat tvrdá čísla říkající, jak robustní máme zdravotní systém. I když bylo 15 tisíc nakažených denně, nehroutil se. Proto jedno z poučení z koronakrize je, že na zdravotnictví nešahat, nemocnice a síť péče nerušit a dbát jen na zlepšování investicemi.

Autor je komentátor Českého rozhlasu