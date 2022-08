Slovenská vládní krize a omyl Igora Matoviče

Hlavními tématy, kterými Slovensko letos v létě žije, je nákup dřeva na zimu a krize ve vládní koalici. Zatímco komplikovanou situaci v souvislosti s palivem na zimu nemohou Slováci nijak ovlivnit, protože je důsledkem celosvětové energetické krize, řešení disharmonie v současné vládě se dá najít pouze na domácí půdě. Komentář Praha 6:30 24. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský ministr financí Igor Matovič | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Hlavním problémem současné slovenské vlády je Igor Matovič. Ministr financí svojí konfliktní povahou dlouhodobě komplikuje fungování kabinetu. Jako by se ani více než roce nevyrovnal s tím, že už dávno není premiérem.

Před dvěma lety sice vyhrál volby, ale v následném vedení vlády zcela selhal. Po roce chaosu v této funkci a hluboké vládní krizi, kterou už tenkrát svým chováním vyvolal, odešel do křesla ministra financí. Problémů tím neubylo, naopak se ukázaly znovu a v jiné podobě.

Neustále poukazoval na své volební vítězství a domníval se, že to ho opravňuje dělat úplně všechno. A to je jedním z jeho největších omylů. Každý politik musí ctít pravidla demokracie, jinak by zavládla anarchie, anebo diktatura. Politici mají sloužit občanům, kteří je zvolili – na zájem Slovenska jako by předseda hnutí OĽANO už úplně zapomněl.

Válka diletantů?

Jeho koaliční partner a ministr hospodářství Richard Sulík proto vyzval Matoviče k odchodu z vlády a dal mu čas do konce srpna. Matovič to vnímá jako ultimátum a vydírání v osobní rovině. Na tiskovkách vystupuje v roli oběti s tím, že neví, proč útoky koaličního partnera jdou zrovna na něj.

Aby Sulík dokázal, že svoje slova míní skutečně vážně, veřejně navrhl, že z funkce odejde také spolu s Igorem Matovičem, to by mohlo napětí ve vládě zmírnit. Matovič však ujistil veřejnost, že ve funkci bude i v září. K odchodu ho vyzvaly i desítky známých slovenských umělců, na to Matovič nereagoval.

V této patové situaci vystupuje premiér Eduard Heger nevýrazně. Heger, který je členem Matovičova hnutí, si nedovolí odvolat z funkce svého stranického předsedu. Připravil sice jakási nová pravidla fungování koalice, která kromě jiného obsahují to, že Matovič a Sulík se nebudou účastnit zasedání koaličních rad, ale razantní přístup se od premiéra neočekává.

A aby se do koaliční krize aktivně zapojovala prezidentka Zuzana Čaputová a hrála roli arbitra, se také nedá čekat. Proč by to dělala u vlády, která připomíná potápějící se loď, a ohrožovala tak vlastní pověst?

Nervozita a napětí na Slovensku stoupá, z politického dění jsou znechuceni i mnozí z těch, co věřili, že právě tahle vláda přinese tolik potřebné změny. Za svůj hlavní úkol si totiž stanovila očistu společnosti od korupce. Aby se v ní mohlo pokračovat, měla by vláda dokončit to, co začala. Namísto toho Slovensko pomalu vyhlíží předčasné volby.

A opozice, která vede průzkumy veřejného mínění, se jen tiše raduje z koaliční války. Hlavně to platí pro expremiéra Roberta Fica, který už po prohraných volbách dával najevo, že Slovensko čeká po Matovičově vítězství válka diletantů.

Aktuální vládní krize tak dává opozici šanci zapomenout na její vlastní chyby a selhání z dob, kdy osm let v kuse Slovensku vládla. I na to, že jí pak z vládní odpovědnosti vyhnaly největší masové demonstrace na Slovensku od roku 1989.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu