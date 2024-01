Peter Pellegrini je favoritem prezidentských voleb na Slovensku. Vítězství ale jisté nemá

Hlavní politická událost letošního roku na Slovensku, kterou je volba prezidenta, dostala konkrétnější podobu. Šéf slovenského parlamentu Peter Pellegrini oznámil, že první kolo voleb hlavy státu proběhne týden před velikonočními svátky, druhé kolo týden po nich. Komentář Praha 6:29 11. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda slovenského parlamentu Peter Pellegrini na návštěvě Poslanecké sněmovny ČR | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Samotný Pellegrini je přitom nejvážnějším kandidátem na zvolení. Uvedl také, že podrobnosti ke svojí vlastní kandidatuře oznámí až za několik dní. Poprvé tak potvrdil domněnky, že o funkci hlavy státu se bude ucházet také.

Podle prosincového průzkumu má Pellegrini podporu až 49 procent lidí, druhý v pořadí, bývalý ministr zahraničních věcí Ivan Korčok, 32 procent. Zatím tedy Pellegrini jasně vede a mohl by teoreticky uspět už v prvním kole, pokud by získal nadpoloviční většinu. Podle odborníků ale Pellegrini udělal první větší chybu tím, že kandidaturu otevřeně neohlásil, zároveň ji ale jasně potvrdil.

Pellegrini si zakládá na své nekonfliktnosti a na mírném vystupování. Jeho odpůrci to nazývají neschopností udělat razantnější kroky. Pellegrini, ještě jako člen strany Smer Roberta Fica, fungoval jako vlídná tvář v momentech, kdy došlo k vážnějším krizím. Tímhle způsobem například v roce 2018 uklidňoval situaci, když po smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové nahradil Fica ve funkci premiéra.

Pojistit se na všechny strany?

Jeho vysokou voličskou podporu by mohl narušit šéf Slovenské národní strany Andrej Danko. Ten na veřejnosti opakovaně uvedl, že zvažuje vlastní prezidentskou kandidaturu. Pellegrinimu vyčítá přílišnou liberálnost i jeho soukromí, když nastoluje téma jeho sexuální orientace.

Tím sice Danko neříká nic nového, protože informace z Pellegriniho soukromí jsou jakýmsi veřejným tajemstvím. Na druhé straně by ale tato zmínka mohla odradit část konzervativnějších voličů, což by Pellegriniho pozici oslabilo. Zejména to platí pro diváky nebo posluchače tak zvaných alternativních médií, která šíří konspirační teorie a při nadcházející kampani budou hrát pravděpodobně znovu důležitou roli.

Dankovi přitom nejde ani tak o prezidentskou volbu, jako především o to, aby svoji pozici ve vládní koalici upevnil a vytěžil z celé situace další politický kapitál. Nebo také významnější pozici pro sebe samotného, než je stávající funkce místopředsedy slovenského parlamentu.

Otazníky vyvolává ale i samotný Pellegrini. Jde hlavně o jeho poslední vyjádření, kdy uvedl, že se během předvolební kampaně nevzdá postu předsedy své strany Hlas ani předsedy parlamentu. Zareagovat chce teprve ve chvíli, až se ukáže, jestli bude zvolený za prezidenta nebo ne.

Jakoby se chtěl pojistit pro všechny případy. Teď sice vede prezidentské průzkumy, ale v čele žebříčků, tudíž jasným favoritem, byl s Hlasem už i před loňskými parlamentními volbami. Nakonec skončil na třetím místě s necelými 15 procenty.

Po volbách měl zase nakročeno k tomu, aby byl novým premiérem. Mohl si diktovat podmínky, protože bez něj se nedala poskládat žádná koalice.

Nakonec vyšel i tady naprázdno, stal se šéfem parlamentu. Jestli tento kultivovaný banskobystričan s italskými předky a ekonomickým vzděláním, který se rád fotí se psy a těší se velkému počtu ženských voliček, využije konečně příležitost, která se mu nyní naskýtá, bude jasné nejpozději začátkem dubna.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu