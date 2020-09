Nikdo to moc nechápal. ČSSD v letošních krajských volbách bojuje spíš než o hejtmany o to, aby se vůbec dostala na mnohá hejtmanství, a přesto v červenci předvedla přímo ukázkovou lekci sebepoškozování. Komentář Praha 13:34 13. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf ČSSD Jan Hamáček a podnikatel Petr Benda, který na Ústecku kandiduje za sociální demokraty v krajských volbách | Foto: Hájek Ondřej | Zdroj: ČTK

Vedení ČSSD tehdy brutálně přepsalo kandidátku své ústecké buňky do krajských voleb a na čtvrté místo té nové napsalo někdejšího „kmotra“ strany Petra Bendu, který kdysi jistil tradičně divoký sever nejen pro expremiéra ČSSD Jiřího Paroubka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holec: Kolik stojí místo na volební kandidátce ČSSD? Podle Bendy milion

Teď už je o něco jasněji, o co šlo. Jak informoval server iROZHLAS.cz, poslal Benda ČSSD jen krátce poté milion korun, rekordní sumu. Bývalý dlouholetý šéf ústecké krajské ČSSD, za jehož vlády pevné ruky na severu probíhaly černé nábory členů strany a předvolební mítinky připomínaly sraz vyznavačů bojových sportů, sice o milionu radši mlčí, prozradil ho ale transparentní účet, kam ho poslal. Díky němu teď aspoň víme, kolik stojí čtvrté místo na ústecké kandidátce ČSSD. Svým způsobem je to velmi transparentní.

A pochopitelně i ironie. Šéf ČSSD Jan Hamáček totiž vysvětloval neobvyklé přepsání volební kandidátky i slovy, že „jako předseda sociální demokracie nebudu platit kampaň expravičáků“.

‚Paroubkův‘ Benda daroval ČSSD milion korun. Poté, co ho vedení prosadilo na kandidátku Číst článek

Benda není hitem voličů

Myslel tím to, že ČSSD na Ústecku – stejně jako i v dalších krajích – radši do letošních voleb vyrazila pod názvem Lepší sever, na jeho kandidátce se přitom objevili i severočeští odpadlíci z TOP 09 a ODS. Pak ale Hamáček určitě nemůže platit kampaň Bendovi: ten v posledních sněmovních volbách kandidoval za krajně pravicovou DSSS, a to rovnou jako lídr její liberecké kandidátky. Vedle bývalých členů TOP 09 a ODS je tak „exultrapravičák“.

Hamáček zdůvodnil přepsání ústecké kandidátky ČSSD a volební comeback Bendy i tím, že jsou partajní kádry z Lepšího severu sotva volitelné. To je sice pravda, ČSSD totiž vážně hrozí vypadnutí z krajského zastupitelstva i v její někdejší volební baště, odkud na premiéra kdysi kandidoval i Paroubek. Jenže úpadek strany v kraji začal právě pod Bendovým velením, ze všeho nejvíc připomínajícím politické podnikání, které volby jednou za čtyři roky pouze jistí.

A navíc je pravda, že právě Benda není žádným hitem voličů. Kamkoli po svém odchodu z ČSSD kandidoval, a že to za různé strany zkoušel v posledních krajských, sněmovních i evropských volbách, tam nikdy neuspěl.

A je tu ještě jedna věc: i kvůli jeho nečekanému návratu na kandidátku ČSSD teď strana v Ústeckém kraji vlastně kandiduje dvakrát: jednou jako ČSSD, podruhé pak jako Lepší sever. V obou případech se nicméně pere o stejné voliče. Někdy se tomu odborně říká i kanibalizace.

Autor je komentátor serveru Info.cz