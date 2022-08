Koaliční jednota dostává trhliny

Opozice, odbory, ale hlavně stále víc občanů i firem vyčítá kabinetu, že je při potýkání se s energetickou krizí a drahotou příliš opatrný a pomalý. Do značné míry to souvisí se stylem a způsobem komunikace premiéra Fialy (ODS). Cítí potřebu vše pečlivě promyslet, prodiskutovat a až potom jít s kůží na trh. Pozitivním dopadem pak jsou nezvykle dobré vztahy mezi lídry pěti vládnoucích stran. Nezvyšuje se hlas, netříská se dveřmi, neintrikuje se. Komentář Praha 16:36 30. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Ivan Bartoš, Petr Fiala a Vít Rakušan | Foto: Petr Hloušek | Zdroj: Právo / Profimedia

Přesto i tato idyla má už namále. Naposledy nás o tom přesvědčili Piráti. Ještě dříve, než jejich členové budou na internetu hlasovat o distancování se od jmenování Petra Mlejnka ředitelem civilní rozvědky, zazněla výzva sněmovního klubu, aby byl nalezen jiný šéf tajné služby.

Jak pro Seznam Zprávy řekl v pondělí předseda pirátských poslanců Jakub Michálek, jejich pochybnosti nad Mlejnkem nebyly rozptýleny. Zároveň dodal, že kdyby se na tento post našla osoba, za níž by stála celá koalice, vládu by to jedině posílilo.

Nedivme se, že pirátští ministři takto odvážní v minulých dnech nebyli. Jejich vyjednávací pozice je s ohledem na volební masakr slabá, a tak se zdráhají dělat ve Strakovce rozruch. Členská základna však žádnou extra loajalitou k vládě netrpí, naopak dál trvá na étosu Pirátů postaveném na transparentnosti, střetu s korupcí a odmítání pochybných kšeftů. Přece jen jde o stranu do značné míry protestní, vymezující se jak vůči manýrám Andreje Babiše, tak vůči zaběhaným zvyklostem tradičních partají.

Rozkližování kabinetů

Až se ve čtvrtek bude z popudu hnutí ANO hlasovat o nedůvěře vládě, Piráti ji podpoří, poněvadž šanci na lepší vládní projekt momentálně nevidí. To ale neznamená, že budou dál slepě držet ústa a krok.

Podobná strategie patrně postupně převáží u většiny stran. Jazyk jejich lídrům rozváže nejprve volební kampaň a pak povolební sčítání ztrát. Nejeden sekretariát se bude chtít od zbytku kabinetu odlišit. Tím vezme za své přístup, který dosud premiér Fiala razil. Vláda by měla podle něj prezentovat jen to, na čem se dohodne. Do té doby preferuje bobříka mlčení.

Éra málomluvnosti a postávání stran v zákrytu se začala nachylovat již před časem. Nejprve se rozvinula veřejná koaliční diskuse o daních. Ve hře byly různé podoby sektorové daně i progresivnější zdanění fyzických osob. Ani na daň z nečekaného zisku nepohlížejí všichni stejně.

Rozruch vyvolala úvaha občanskodemokratického ministra financí Zbyňka Stanjury o zrušení státní podpory stavebního spoření. Proti tomu oficiálně vystoupilo předsednictvo KDU-ČSL. Lidovci mají také zálusk na zvýšení některých sociálních dávek, zatímco ODS je zdrženlivá. Připomeňme i další nápady z koaliční burzy: Piráti chtějí přísnější regulaci Airbnb, TOP 09 lobbuje za prodej státního majetku, Starostové a nezávislí oživili debatu o přistoupení k euru.

Zkrátka, když jde o střet s opozicí, drží koalice pohromadě. Neváhá ani veřejně strašit vyfabulovaným kamarádstvím Andreje Babiše s Vladimirem Putinem, ačkoli předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová tvrdí, že rozdmýchávání nenávisti a nevraživosti je poznávacím znamením populistů. Potom ale přijdou okamžiky, kdy je bližší košile než kabát. Stranické špičky musejí myslet na své členy i voliče a hledat způsoby, jak posilovat partajní identitu.

Jinými slovy řečeno, můžeme čekat, že se bude vládní pětice sobě navzájem zvolna vzdalovat. Na rozkližování kabinetů jsme navyklí až ve druhé půlce volebního období, ovšem tentokrát může přijít přes medové věty předsedů a v návaznosti na ekonomickou kondici České republiky i atmosféru ve společnosti podstatně dříve. To ale ještě neznamená, že by vláda musela padnout. Kdo by taky po ní chtěl v této divoké době převzít veslo…

Autor je politický analytik