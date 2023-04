Jakmile vládní politik místo propagace toho, co chce dělat, začne vyvracet to, co dělat nechce, tak se ocitá na šikmé ploše. A to se děje nejen jednotlivým ministrům vlády Petra Fialy, ale již i samotnému premiérovi. Po zmatcích kolem důchodové reformy nyní vznikl naprostý chaos okolo chystané reformy veřejných financí. Komentář Praha 17:15 13. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jako by si Petr Fiala už nepamatoval, jak se jeho soupeři Babišovi chaotická vláda v covidovém období nakonec u voličů nevyplatila. (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér místo toho, aby už konečně jasně informoval veřejnost alespoň o základních parametrech chystaných změn, tak vsadil na obviňování médií, že zveřejňují neveřejné ministerské materiály, které jsou prý bez řádného kontextu a vysvětlení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 David Klimeš: Za všechno mohou média

Jeden by čekal, že premiér řádný kontext a vysvětlení tedy poskytne. Místo toho ale Petr Fiala média žádá, aby interním materiálům vlády nepřikládala důležitost.

Za zhruba měsíc – přesné datum bohužel stále nevíme – prý premiér představí finální návrhy a do té doby nic jiného nemůže být prý relevantní.

To je naprosto nepřijatelný přístup k výkonu vládní funkce a také velké nepochopení role médií v demokratické společnosti.

Minulý rok, kdy ruský prezident Vladimir Putin zaútočil na Ukrajinu, vláda dostala ve zcela mimořádné a kritické situaci jistý bonus od médií i veřejnosti, že ne vše, co vláda v kvapíku vymyslí, musí být hned to pravé ořechové.

Politická bezradnost vlády

Podobný bonus z počátku covidové krize dostal i předchozí premiér Andrej Babiš. Ale tento bonus je omezen na počátek kritických situací a netrvá věčně, protože není možné místo řádného vládnutí neustále jen vytvářet zmatky.

Jako by si Petr Fiala už nepamatoval, jak se jeho soupeři Babišovi chaotická vláda v covidovém období nakonec u voličů nevyplatila.

Nyní jeho kabinet vytváří velmi podobnou mlhu okolo reforem důchodů či veřejných financí, jeden ministerský výrok odporuje hned druhému a nejistota ve společnosti stoupá.

Fiala: Uniklé materiály k reformě DPH nejsou relevantní. Konečný návrh bude za měsíc Číst článek

Nejprve jsme si to užili s debatou o prodloužení věku pro odchod do důchodu na 67 až 68 let. To skutečně stálo v ministerských materiálech.

A někteří ministři s tím již i vyslovovali souhlas. Ale pak se vláda lekla a nic takového prý ve finální reformě důchodů nebude.

Nynější debata o reformě veřejných financí je už naprostá spleť slepých uliček. Za normálních okolností by média vycházela z programového prohlášení vlády.

Jenže tam nic moc o daních není, protože tato vládní sestava vyhrála volby s populistickým slibem o nezvyšování daní.

Takže nyní jen tu a tam bez ladu a skladu vyhřezává ministerský nápad, že se zvýší daň z přidané hodnoty, jindy nemovitostní daň, jindy zas že se bude odvážněji škrtat.

Někteří ministři si zas po své ose propagují zavedení progresivní daně z příjmu. Do dortu pejska a kočičky by se toho asi více již ani nevešlo.

Důvod Fialovi strategie?

Premiér se nemůže divit, že v takové situaci, kdy vláda absolutně nezvládá komunikaci, se média chytají každého ministerského dokumentu, který je k dispozici, protože jejich povinností je informovat občany o zamýšlených změnách. A toto jsou změny za desítky miliard.

Proč premiér a jeho vláda volí takto sebevražednou komunikační strategii, lze vysvětlit snad jen dvojím způsobem.

Babiš pomáhá vládě a současně vláda pomáhá Babišovi. Je to přirozené, myslí si politolog Hloušek Číst článek

Buď si Petr Fiala stále myslí, že je krizový rok 2022 a budou mu nadále procházet takové věci, jako když na konci minulého srpna oznámil, že cenové stropy na energie nikdy nezavede a vzápětí to v září jeho vláda zavedla.

Ale to by byla opravdu velká politická mýlka. Nyní už vláda nereaguje na ruskou agresi, ale má veřejnosti představit reformy, které si měla připravit už dávno opozici.

Anebo je tu druhá možnost, mnohem temnější. Že komunikační fiasko vlády a zcestné vytýkání médiím, že se zajímají o chystané reformy vlády, není jen komunikační problém, ale je to odraz naprosté politické bezradnosti vládní sestavy v ekonomických a sociálních otázkách.

Autor je komentátor Aktuálně.cz