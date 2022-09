Premiér Petr Fiala (ODS) si opravdu nezvolil dobrý čas pro svoji nedělní promluvu k národu. Pár dní před komunálními a senátními volbami se nemůže vyhnout podezření vyslovené opozicí, že motivace byla čistě agitační. Neobstojí premiérovo vysvětlení, že v uplynulém týdnu se zrodilo pro občany zásadní rozhodnutí o cenách energií. Praha 8:07 19. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala na TK po jednání v Lánech. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Opravdu nové a konkrétní bylo pondělní usnesení vlády o zastropování cen energií, takže mohl Fiala promluvit v úterý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Šabata: Mimořádný projev premiéra Petra Fialy nebyl mimořádný

Schválení návrhu zákona ve sněmovně se v pátek čekalo – a legislativní proces pokračuje v Senátu, který novelu energetického zákona projedná v úterý, pak ji dostane k podpisu prezident a teprve potom může vláda přijmout konkrétní nařízení s daty o cenových stropech a dalšími detaily. Což mohl Petr Fiala celé shrnout o týden později.

Úplně dobrý není ani argument, že i v září 2020 přednesl tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) projev pár dní před krajskými volbami.

Ale nešťastně zvolený termín není hlavní vada premiérova vystoupení. Obsahově byl proslov nepřekvapivý, jen shrnul vládní kroky řešící energetickou krizi, připomněl její příčiny, profesorsky požádal obyvatelstvo o šetření energiemi a popřál příjemný nedělní večer. Proč?

Protože premiér a jeho tým dospěli ke správnému závěru, že když už může vláda v krizi něco konkrétního nabídnout občanům, živnostníkům, školám, nemocnicím i velkým firmám, měla by o tom pořádně informovat. Jenže sedmiminutové vystoupení premiéra v neděli večer tou kvalitní informací rozhodně není.

Nástroj k výjimečným sdělením

Stačí ho srovnat například se čtvrtečním rozhovorem Petra Fialy v Českém rozhlasu. Protože měl premiér více času a protože musel odpovídat na přesné otázky moderátora, vysvětlil vládní kroky více do hloubky a srozumitelně.

Proč mluvila ODS i její předseda ještě před pár dny o všech, kdož navrhovali zastropování cen energií, jako o populistech a falešných energetických prorocích, a teď to sama udělala? Mohly by se v budoucnu tyto stropy snížit? (Ne, odpověděl premiér.) Proč nejsou vládní kroky více zaměřeny na úspory ve spotřebě energií?

Co mají dělat lidé, kteří nezvládnou hradit ani zastropované ceny, když letí nahoru i další ceny? Uvažuje vláda o zastropování cen potravin? (Neuvažuje.) Chystá se kabinet odkoupit akcie od minoritních akcionářů ČEZ? (Nechystá.) Z premiérových odpovědí získal posluchač představu, proč vláda činí to, co činí, a co to pro něj znamená teď i v budoucnu.

Fiala v projevu vyzval k rozumnému hospodaření, stát má jít příkladem. ,Dobrý volební spot,‘ zní z opozice Číst článek

Premiér v posledních dnech pár takových rozhovorů médiím poskytl, a kdyby tak činil on a především jeho ministři už od jara, tedy od vzedmutí krize energetické, inflační i válečné, společnost by byla lépe informovaná a méně vystrašená.

Podstatnou část aktivity politiků by dnes mělo být vysvětlování, představování kroků, opakování... Ale když si klíčový ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) ještě donedávna myslel, že není politik, je to těžké.

Mimořádný proslov k národu v neděli večer jako komunikační nástroj je určen opravdu k výjimečným sdělením, k oznámení závažných skutečností, jako byly například Vrbětice, k představení zásadních nových vládních kroků, které nesnese odkladu.

Pokud mimořádné vystoupení takový obsah nemá – což se právě přihodilo premiéru Fialovi –, bude vždy napadnutelné jako předvolební agitace.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus