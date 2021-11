Česko má nového premiéra Petra Fialu (ODS). Prezident ho jmenoval při originálním ceremoniálu v Lánech. Ale nový předseda vlády zůstává generálem bez vojska. Protiepidemickou politiku a další provoz státu má stále na starosti kabinet v demisi Andreje Babiše (ANO). Předpokládejme úzkou součinnost obou premiérů, ale situace v zemi je tak výjimečná, že to není vyhovující způsob vládnutí. Komentář Praha 15:39 29. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko má nového premiéra. Prezident Miloš Zeman jmenoval v neděli v 11.00 na zámku v Lánech předsedou vznikající vlády šéfa ODS z koalice Spolu Petra Fialu | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Česko jako by mělo dva různé časy, není to poprvé v době epidemie, ale tentokrát je to rozdíl do očí bijící. Jeden je čas politiků – koaliční dohodu podepsaly strany 8. listopadu. Od toho dne jsou tedy na stole všechny náležitosti potřebné ke jmenování celé nové vlády.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Šabata: Petr Fiala – generál bez vojska. Jak dlouho ještě?

Nestane se tak dříve než někdy po 13. prosinci, tedy o víc než měsíc později. A to je termín spíše optimistický, jak ukázal vývoj posledních dní i prezidentovy trvající výhrady k jednomu z ministerských kandidátů.

A pak tu je čas, který diktuje epidemie a který letí v nemocnicích, na covidových odděleních, na jednotkách intenzivní péče. Čas lékařů, zdravotních sester, dalšího personálu v nemocnicích, čas pacientů v těžkém stavu a jejich blízkých.

Někdy v polovině prosince budou podle všech modelů nemocnice na hraně svých možností. Někde i za ní. Matematik René Levínský, ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů, to popsal v Českém rozhlase takto:

„Opatření přicházejí strašně pozdě, zase jsme se nechali zahnat do kouta… Už není šance, že by kolem Vánoc nebyly úplně zahlcené nemocnice, tedy že nenastane naprosto kritický scénář. I kdybychom teď udělali absolutní lockdown, tak velké množství lidí, kteří jsou už dnes pozitivní, za čtrnáct dní tři týdny skončí v nemocnicích a na jipkách. Kolem 17. prosince to bude strašlivé… Z našich modelů to vypadá, že situace v nemocnicích bude horší než na jaře. To, co se bude dít zdravotníkům, je strašně nefér.“

Posílení nemocnic

Žádná vláda už nic zásadního neudělá s touto vlnou epidemie – snad s výjimkou rychlého navýšení kapacit pro třetí podpůrnou dávku očkování a masivnější testování, myslí si Levínský.

Bartoš: Prezidenta se zeptám, ke komu z kandidátů má výhrady. Představím vizi resortu a Pirátů ve vládě Číst článek

Aby nebylo špatných zpráv o epidemii dost, objevila se už i v Evropě a v Česku nová varianta viru nazvaná omikron, která je podle prvních informací mnohem infekčnější než nyní převažující delta.

To, co vláda udělat ihned může – nebo spíš musí –, je všestranné kapacitní posílení nemocnic, především pokud jde o personál, tedy vojáky a mediky. Dnes, zítra, ihned. Každý den váhání znamená, že zbytečně zemřou další lidé. Jenže Česko bude mít vládu s plnou zodpovědností nejdřív za čtrnáct dní. Možná.

Ceremoniál jmenování premiéra Petra Fialy v Lánech byl výjimečný, přesně odpovídající zvláštní době, v níž žijeme. Situace je zcela výjimečná a Česko potřebuje plnohodnotnou vládu.

Včera bylo pozdě.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus