Dobrý projev je cenný, avšak důvěra v politiky cennější

„Měl jsi moc dobrý projev,“ řekl Miloš Zeman na uvítanou Petru Fialovi, jenž dorazil na lánský zámek k pravidelnému slavnostnímu obědu. Vypovídá to o korektních vztazích prezidenta s premiérem. Nás ale může zajímat i to, že jak Fiala, tak také předseda Senátu Miloš Vystrčil, který je naopak u hlavy státu v nemilosti, za prezidenta ve svých novoročních vystoupeních do značné míry zaskakovali. Komentář Praha 6:29 4. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala na TK po jednání v Lánech. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na to, že prezident nehovoří k občanům 1. ledna, nýbrž ve vánočním poselství, si ještě zvyknout lze. Ovšem formát Zemanových projevů je tvrdý oříšek. Když nemluví o svých oponentech, mluví o sobě a na radosti i strasti České republiky mu pak mnoho času nezbývá.

I tentokrát jsme si na státnické věty museli počkat až na Vystrčila s Fialou. Oba se věnovali třiceti letům od rozdělení česko-slovenské federace a vzniku samostatné České republiky, válce na Ukrajině, humanitární pomoci Ukrajincům, českému předsednictví Radě Evropské unie i energetické krizi či inflaci.

Oba také skloňovali solidaritu, přičemž Vystrčil vkusně zmínil též obětavost, s níž se záchranáři vrhli do boje s plameny, když v létě hořelo v Českém Švýcarsku. Rekapitulace i slova naděje tak nakonec zazněla, ačkoli ne z Hradu či Lán.

Ne snad, že bychom byli nesvéprávnými jedinci. Přesto rádi slyšíme shrnutí toho, co se nám povedlo, úkolů, které nás čekají, i povzbuzení do dalších měsíců.

Přestože druhý a čtvrtý nejvyšší ústavní činitel Zemana v tomto ohledu sympaticky nahradili, i oni se mohli rozpovídat více. Zejména premiér Fiala, jenž řídí vládu, na jejíž příští kroky jsme bedlivě zvědaví.

Kroky vlády v domácí politice

Fiala vedle solidarity opěvoval i národní hrdost a sebevědomí. Z „celého srdce“ nám také děkoval za to, jak se ke složité době stavíme. Navrch slíbil, že vládní podpora domácností a firem bude pokračovat.

Všechno to působilo až moc vstřícně – jako by si premiér kypřil půdu pro příští měsíce, v nichž se vláda chystá přistoupit i k nepopulárním opatřením ve sféře rozpočtových výdajů.

Shodne-li se na tom při revizi vládního programového prohlášení pětičlenná koalice, dojít by mělo na některé sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti i úpravu valorizace důchodů.

To však Fiala vynechal, asi měl strach, že by těch temných odstínů bylo příliš. Dokonce ani nezmínil dosavadní chyby a neúspěchy, jimž se přitom za souběhu krizí stěží někdo vyhne.

Patrně se bál, aby příliš nenahrával opozici, jejíž lídr navíc dobývá prezidentský úřad. Věnoval se tak jen tomu, co se kabinetu povedlo, a varování před rokem, který nebude jednoduchý, ale který prý zvládneme. Ubralo by snad na důstojnosti projevů, kdyby politické elity ťaly takříkajíc do živého?

Také jsme málo slyšeli o důvěře. Přitom pokud my nebudeme věřit našim zástupcům a oni zase nám, budeme krizemi procházet déle a s vyššími náklady. S důvěrou se pak pojí předvídatelnost vládních kroků nebo soustavný dialog premiéra a ministrů s občany.

A to i nad tématy, jako je penzijní reforma nebo daňový systém. Posypat si hlavu popelem, že kabinet komunikuje špatně, Petr Fiala umí. Ovšem na zlepšení stále čekáme.

A pamatujme, že kroky vlády v domácí politice do značné míry formují i náš přístup k mezinárodnímu dění. Zkrátka když občané nebudou mít k Fialově týmu elementární důvěru, může se raz dva rozplynout i současná výjimečně dobrá pověst České republiky za jejími hranicemi.

Autor je politický analytik