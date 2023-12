Požehnaní lidé dvojího řádu

Česko je konzervativní jako katolická církev. Ve věci stejnopohlavních sňatků, známých jako sňatky pro všechny, to platí bezezbytku. Vypadá to podivně, když přece všichni vědí, že papež František povolil kněžím žehnání takových svazků, jenže v tom je právě problém: papež nepovolil žehnání sňatku či svazku, neboť ten je v katolické víře svátostí.Žehnat se můžou lidé a potažmo jejich rozhodnutí být s druhým, a to je něco úplně jiného.

Praha 16:30 22. prosince 2023