Nechme ‚boží Ameriku‘ za mořem
Kritické hádky a tahanice kolem pražské zádušní mše za úkladně zavražděného Charlieho Kirka, politického influencera a spoluzakladatele mládežnické větve Trumpova hnutí Make America Great Again, na několik dní nechaly vstoupit Ameriku do české politiky.
A to se vším všudy, co americká politika dnes přináší: souboj nesmiřitelných znepřátelených stran, v němž si jedni v druzích zrcadlí jako zosobněné zlo, kterému je nutné zabránit všemi prostředky.
Není to už dávno nějaká běžná názorová hádka, nýbrž skutečná chiliastická bitva mezi projektovaným Dobrem a Zlem, do níž je už dlouho zván také Bůh jako někdo, kdo zaručuje správnost názoru a postoje. Těžko se v takovém prostředí vyhnout radikálním křesťanským vlivům, které politiku z přetahované idejí mění v osudový dějinný souboj jakýchsi základních metafyzických principů. To je něco, co i otcové zakladatelé americké demokracie chtěli nechat mimo politický provoz, a to zejména proto, že náboženské spory ničivě rozkládaly Evropu, před čímž přistěhovalci do Ameriky utíkali.
Leč stalo se, náboženský základ politické války se vrací do hry. Vyhraněná americká náboženská společenství nejen pomohla Donaldu Trumpovi ke zvolení, ale měla také velký vliv na profilování MAGA jakožto hnutí více méně zjevené. Trumpova hra na pozlaceného krále, který je vyvolený Prozřetelností, vypadá směšně, kdyby ji zezadu netlačila silnější religiozita, víra ve spravedlivý politický boj za Normalitu (díky Bohu víme, co to je), v jehož čele sice stojí povolaní lidé, ale před nimi všemi Bůh.
Není pochyb o tom, že Charlie Kirk – ať už ho vnímáme jako obyčejného konzervativního agitátora nebo mu přisuzujeme předsudečnost až nenávistnou, vylučující odlišné rasy a sexuální identity ze světa lidské důstojnosti – patřil k těm, kteří s Bohem v tomto silném dějinném smyslu eschatologie, tedy směřování ke spravedlivému konci, politicky (dnes hlavně mediálně) pracují.
Příznivce zesnulého Kirka přitahovalo, jak otevřeně mluvil o Bohu. Pro jiné byl příkladem svobody projevu
Když se nyní tento duch přes sociální sítě přelil do České republiky, a spojil v Týnském chrámě krajně vyhraněné osobnosti pod plachtou autoritativně vyslovovaného božího slova, je na místě ptát se: opravdu toužíme žít tuto Ameriku zde v Česku?
Potřebuje české politické společenství implantovat tuto krajně křesťanskou představu pozemského světa, který je jen předehrou k odměně života věčného? Je tento vstup zpolitizované, vyhraněné víry tím, co Česko potřebuje, aby se tu, jak slibují více či méně všichni politici, žilo spokojeně a šťastně?
Nechme Boha v lidských srdcích
Osud Ameriky, která se i kvůli zbožšťování jistých politických pozic a názorů zmítá v nenávistném občanském konfliktu, který končí fyzickým, ale i symbolickým politickým násilím (zákazy, nařízení, přepisování světa a identit, všeho), není hodný následování. Zdá se však, že v Česku je dost lidí, motivovaných k tomu, aby se tento druh neustále sílícího napětí do českého prostředí rozšířil.
Kulturní války se doposud zdály být bojem vyhraněných idejí či ideologií, rychle se staly politickým nástrojem, který teď ke všemu dostává religiózní nádech. Otcové zakladatelé měli pravdu: konflikty ve společnosti by neměly mít charakter válčení, a už vůbec by se do takového válečného boje neměl tahat Bůh.
V rukách lidské politické propagandy, která z mrtvých ihned vyrábí mučedníky, místo aby usilovala o smíření a proměnu nepřátel v pouhé soupeře, nepřináší Bůh nikdy nic dobrého. Nechme proto tuto Ameriku za mořem a Boha v lidských srdcích, ne v ideologických politických proklamacích.
Autor je komentátor časopisu Euro
