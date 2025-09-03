Babiš není prvním a patrně nebude ani posledním napadeným politikem

Násilí do politiky nepatří a takovýto incident by se už neměl opakovat. Zhruba tímto způsobem lze shrnout reakci politiků na napadení Andreje Babiše (ANO) na předvolebním mítinku na Frýdecko-Místecku. Je to prakticky jediné, na čem se dokáží v této souvislosti a v této době shodnout.

Akce Pokec s Babišem, kterou pořádá Mladé ANO. Na snímku Andrej Babiš

Akce Pokec s Babišem, kterou pořádá Mladé ANO. Na snímku Andrej Babiš | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nacházíme se totiž v tzv. horké fázi kampaně. V ní se strany a hnutí snaží mobilizovat občany, aby přišli k volbám a dali jim svůj hlas. V kampaních v posledních letech hrají důležitější roli emoce než konkrétní programy.

Lidé už jsou otrlí, a pokud nepatří mezi skalní příznivce nějaké strany či hnutí a nezajímají se o politiku, jen tak něco je nezvedne z gauče a nepřinutí vyrazit k volebním urnám.

Tomuto postoji je přizpůsobována strategie. V kampani je potřeba vykreslovat protivníka pokud možno v nejčernějších barvách. Dělat z něj největší nebezpečí pro tuto zemi.

Teď ubrat emoce? Těžko...

Zkrátka je potřeba alespoň podpořit menší zlo a zabránit tím nástupu toho většího. V minulosti se tato taktika ukazovala jako poměrně úspěšná. Není tudíž důvod proč ji znovu nepoužít.

Proto je iluzorní, že by v následujících týdnech politici ubrali na emocích a pečlivě vážili svá slova. Apel prezidenta republiky Petra Pavla na umírněnost ve vyjadřování nenalezne v jejich řadách kladnou odezvu. Přesněji řečeno, maximálně zůstane u planých slibů.

Nelze tudíž vyloučit, že psychicky labilní jedinec může na někoho z politiků opět nějakým způsobem zaútočit. Ostatně napadení Andreje Babiše není činem zcela ojedinělým a není to vizitka pouze současné politické kultury a atmosféry v zemi.

Namátkou lze připomenout pobodání tehdejšího předsedy KSČM Jiřího Svobody. Pořezání v obličeji bývalého poslance za sociální demokracii a pozdějšího ministra kultury Pavla Dostála. Ohrožování bývalého předsedy KDU-ČSL Josefa Luxe přímo v jeho kanceláři nožem a slzným plynem.

Zlomení klíční kosti bývalého ministra za ODA Vladimíra Dlouhého po napadení v centru Prahy. Házení vajec a kamení na bývalého premiéra za ODS Mirka Topolánka. Ránu pěstí Bohuslavovi Sobotkovi později premiérovi za ČSSD. Hození zápalné lahve na dům tehdejšího ministra obrany za hnutí ANO Martina Stropnického.

Vytažení a vystřelení z airsoftové pistole na prezidenta Václava Klause. Výstřel z poplašné pistole na tehdejšího ministra spravedlnosti za hnutí ANO Roberta Pelikána.

Chce to klid

Výčet by mohl ještě dlouho pokračovat a objevili by se vněm další lidé ze všech  částí politického spektra. Zkrátka projevy nenávisti vůči politikům měly a mají nejrůznější podobu. Nelze jim jednoznačně zabránit.

Přesto lze usilovat o to, aby pravděpodobnost jejich výskytu výrazně klesla. To by se však politická diskuse musela přesunout do roviny věcné debaty a ne emotivních polemik a osobních invektiv, které systematicky vytvářejí fenomény typu antibabiš či antifiala.

Jejich stoupenci pak nemají daleko k tomu, aby takovéto politiky hrubě uráželi na sociálních sítích a v osobním kontaktu na ně nenávistně pokřikovali, plivali, nebo je praštili holí.

Pokud negativní emoce budou nejenom v předvolebním boji nadále zabírat a přinášet jejich šiřitelům kladné body více než ty pozitivní, nic se na atmosféře v této zemi a na veřejném vystupování některých politiků nezmění.

Autor je komentátorem Českého rozhlasu 

