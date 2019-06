Další audit – další konflikt zájmů Andreje Babiše

To kdyby náhodou zapochybovala o tom, na jaké straně mají být ve válce s Evropskou komisí. Boj se konkrétně vede o to, zda je český premiér v konfliktu zájmů či nikoli.

Potřebnou munici k ostřelování Andreje Babiše dodávají předběžné výsledky auditů. Z nich vyplývá, že je i nadále v konfliktu zájmů. Firmy z koncernu Agrofert, který vlastnil a dočasně zaparkoval ve svěřenském fondu, by tak neměly mít nárok na evropské dotace.

V případě těch zemědělských by podle zatím nepotvrzených odhadů mohlo jít prý až o miliardy korun. V českém národním zájmu by se mělo prokázat, že to není pravda.

Není jisté, zda k tomu budou mít úředníci dostatek síly. Byť se jim Andrej Babiš bude snažit pomáhat. Nejenom tvrzením o nekompetentnosti auditorů. O výsledku jejich práce hodlá jednat s představiteli zemí Evropské unie a s předsedou Evropské komise. Český premiér doufá, že se mu také tímto politickým tlakem podaří změnit dosavadní výsledky auditů.

České národní zájmy jsou různé

Pokud jsou jejich tvůrci kompetentní, potom si do své práce nenechají zasahovat politiky. Budou vycházet z toho, co při kontrole zjistili. Proto není pravděpodobné, že by po konzultaci s Českou republikou dospěli definitivně k jinému závěru, než k potvrzení konfliktu zájmů Andreje Babiše.

Budou-li tuzemští úředníci skutečně hájit české národní zájmy, měli by výsledky auditů respektovat. Znamená to, že by podle nich měli postupovat. V případě přetrvávajícího konfliktu zájmů by měli neoprávněně vyplacené dotace vymáhat zpět a žádné další už neposkytovat.

V českém národním zájmu je totiž dodržovat pravidla, byť by se negativně dotýkala například českého premiéra, respektive jeho firmy dočasně umístěné ve svěřenském fondu. Tuzemští úředníci tak mohou naplnit výzvu poslanecké sněmovny a hájit české národní zájmy. Mohou přispět k tomu, aby v čele vlády nebyl člověk s konfliktem zájmů.

To, že by Agrofert už v budoucnu nepobíral evropské dotace, není příliš pravděpodobné. Tak si hájení českých zájmů Andrej Babiš asi ani nepředstavuje. Proto udělá všechno, aby se očistil. Bude k tomu potřebovat pomoc úředníků. Bez jejich podkladů se nemůže o zpochybnění šetření auditorů Evropské komise formálně pokusit.

Názorně se ukazuje, že české národní zájmy jsou různé. Záleží na tom, kdo a jakým způsobem je prosazuje. V oblasti evropských dotací zatím reálně vítězí český národní zájem v podání Andreje Babiše. Navzdory předběžným závěrům auditů, postojům opozice a Václavskému náměstí zcela zaplněnému protestujícími.