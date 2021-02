Zkrátka jeho opakované vyhlašování samo o sobě tuto zemi nezachrání. Vytváří pouze právní rámec k tomu, aby vláda snadněji mohla čelit šířící se nákaze. Ve srovnání s okolním světem není kabinet úspěšný. Nedá se proto zaručit, že tomu bude v následujících týdnech jinak. Ať už s nouzovým stavem, nebo bez něj.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: Hejtmani mají zachránit v boji proti koronaviru Českou republiku

Přesto se zásadní spor o úspěch boje proti koronaviru soustředil právě na nouzový stav. Výsledkem střetu vlády s opozicí bylo ve sněmovně jeho neprodloužení. To by samo o sobě nemuselo znamenat katastrofu. Pokud by existoval jednoznačný plán, jak v takovémto případě postupovat. Ten zatím není na stole.

Zdá se, že úplně konkrétní představu nemá ani opozice. Svým způsobem tak převzala spoluzodpovědnost za další vývoj v této zemi. Podle očekávání to bude premiér opakovaně na veřejnosti připomínat. Přitom opozice nemá příliš možností, jak nepříznivý vývoj koronavirové nákazy změnit. O jednání s ní premiér de facto ani nestojí. I když tvrdí, že jejím požadavkům byl připraven vyjít vstříc. Četnost jednání a jejich průběh tomu sice neodpovídaly, ale to zanikne v záplavě různých katastrofických scénářů, co svým hlasováním ve sněmovně opozice způsobila.

‚Nouzový stav se stal symbolem,‘ říká jihočeský hejtman Kuba. Hejtmani by o něm rozhodovat neměli Číst článek

Situaci nezvládl premiér

Dalo by se říct, že usnadnila premiérovi hledání viníka. Už jím nemusí být pouze neposlušní občané, neschopní hygienici, úředníci, bývalí ministři. V neposlední řadě dostaly opoziční strany spíš pod tlak své hejtmany než Babišův kabinet. Na ně totiž vláda de facto přehrála hlavní zodpovědnost za další zvládání koronavirové nákazy.

Premiér podle všeho počítá s tím, že hejtmani v rozporu s názorem svých stranických kolegů ze sněmovny požádají vládu o opětovné vyhlášení nouzového stavu. Pokud se na tom hejtmani neshodnou, převezmou na svá bedra velkou část boje proti koronavirové pandemii. Možná si ani nedovedou představit, čemu všemu by museli čelit. S omezenými legislativními, lidskými i finančními prostředky.

Opozice patrně důkladně nepromyslela dopad svého rozhodnutí. Přitom mohla pomoct menšinové vládě prodloužit nouzový stav o dva týdny s řadou konkrétně daných a splnitelných podmínek. S dodatkem, že pokud nebude kabinet k těmto návrhům vstřícný, další podporu očekávat v této věci za čtrnáct dnů už nemůže. Pokud je hlavním argumentem pro odmítnutí takovéhoto postupu neochota Okamurovy SPD zmiňovanou strategii podpořit, dopustila se demokratická opozice hrubé chyby.

Tu za ni teď mají napravovat jejich hejtmani. Přitom situaci nezvládl premiér, který nechal jednání o prodloužení nouzového stavu dojít do momentu, kdy už nemělo pozitivní řešení. I když možnost přenesení zodpovědnosti na opozici a hejtmany pro něj zase tak špatným výsledkem není.

Zvlášť v momentu, kdy je velmi pravděpodobné, že s přispěním britské mutace se situace v dohledné době bude spíše zhoršovat. Takže ať už s nouzovým stavem, nebo bez něj zůstane i nadále Česká republika v koronavirové nouzi.

Autor je komentátor Českého rozhlasu