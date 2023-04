Za třicet let už dvaadvacet ministrů, to názorně vypovídá o tuzemském školství

Lidé v náročných profesích by mohli odcházet do důchodu až o pět let dříve. Alespoň o tom uvažuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Do seznamu náročných profesí by v takovém případě mohl nechat zapsat i post ministra školství. I když by to bylo vlastně zbytečné. Člověk ve vedení tohoto resortu stejně dlouho nepobude, takže by to na jeho zdraví nemělo zanechat výrazné stopy.

