Poche ministrem nebude, bude, nebude, bude...

Tento ping-pong by mohli předvádět ještě hodně dlouho. Přitom by ani jeden z nich nemusel vynaložit větší námahu na to, aby se udržel ve hře. Prezident republiky totiž zatím nebyl postaven před hotovou věc. Tou by byl návrh premiéra na jmenování Pocheho ministrem adresovaný Hradu.

V souladu s ústavou této země by mu musel prezident dříve nebo později vyhovět. K tomu dosud nedošlo. V konečné nominaci se totiž jméno Poche de facto neobjevilo. Jan Hamáček na tom netrval a opakovaně netlačí na premiéra, aby ho navrhl.

Jednodušší pro něj je probírat toto jméno s prezidentem, vyslechnout si, že je nepřijatelné a do médií prohlašovat, že Poche je jediným kandidátem na ministra zahraničí. Veřejnost tento problém příliš nezajímá, a kdyby ho sociální demokraté sami občas neoživili, možná by lidé zapomněli, že Jan Hamáček vede dvojí ministerský život.

Andrej Babiš je spokojený, že může hrát roli politika, který zná recept na migrační krizi. Zároveň nemá důvod věnovat svoji energii řešení problému s Pochem. Prezident republiky považuje vládu za kompletní a sociální demokraté se nemohou uvnitř strany shodnout na tom, co vlastně chtějí.

Předseda, který prosadí svůj názor

Zda tlačit na Andreje Babiše a jít do sporu s Milošem Zemanem, případně i se šéfem hnutí ANO. To v momentu, že by jejich nominaci na šéfa resortu zahraničí předložit Hradu odmítal. Nebo ustoupit prezidentovi a do Černínského paláce poslat někoho jiného.

Problém by to nebyl. Zavedená strana může nabídnout hned několik lidí, kteří by tuto roli zvládli a byli pro prezidenta přijatelní.

Jan Hamáček by tím však mohl ztratit přízeň vlivného sociálního demokrata, který mu pomohl do čela strany a který přispěl k souhlasu většiny členů ČSSD se vstupem do Babišova kabinetu.

Pokud Poche sám neztratí o účast ve vládě zájem, mohou Hamáčka ke změně postoje přinutit straničtí kolegové. To by však byl signál směrem k veřejnosti, že není silným předsedou, který dokáže prosadit svůj názor.

Problém je v tom, že si jmenování Pocheho dosud nevynucuje způsobem, který by mohl vést k jeho příchodu do Černínského paláce.

Přitom se blíží obecní a senátní volby, ve kterých potřebuje ČSSD dokázat, že nadále neztrácí přízeň občanů. Vnitřní spor o obsazení postu šéfa tuzemské diplomacie a dosavadní ping-pong mezi předsedou strany a prezidentem jim k tomu nepomůže.