Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem ve výši 252 miliard korun. Alespoň s tím počítá návrh státního rozpočtu, který poslalo ministerstvo financí vládě. Přitom ještě před několika týdny si pohrával kabinet Petra Fialy (ODS) s představou, že by deficit nepřekročil hranici 235 miliard korun. Komentář Praha 16:30 6. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanjura nechce o překročení schodku 252 miliard ani slyšet | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Kdybychom se v čase posunuli ještě hlouběji do minulosti, zaznamenali bychom jiné číslo. Konkrétně 210 miliard korun. Pokud by trend pokračoval naopak směrem do budoucnosti, mohli bychom se dostat například ke schodku ve výši 270 miliard korun. I s touto sumou pracoval Fialův kabinet.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: Stanjura hájí rozpočtovou kótu 252

Nejenom zmiňovaná čísla, ale také dodání návrhu ministerstvem financí vládě pár minut před vypršením termínu názorně dokazují, že konkrétní podoba státního rozpočtu na příští rok se rodí těžko.

Nemá-li Česká republika od ledna fungovat podle rozpočtového provizoria, musí se vláda na podobě rozpočtu shodnout nejpozději do konce září. Potom by se jím měla začít zabývat Poslanecká sněmovna. V prosinci by ho měl dostat k podpisu prezident republiky. Zkrátka harmonogram prací na rozpočtu je zřejmý.

Koaliční kompromis

Jeho konkrétní podoba naopak zůstává i nadále značně zamlžená. Svědčí o tom reakce některých ministrů. Například Mikuláš Bek (STAN) se snaží uklidnit zděšení lidí působících ve školství slibem, že peněz bude dost, navzdory současnému návrhu, který počítá s propadem příjmů tohoto resortu.

Návrh státního rozpočtu je na světě. Nejvíce si polepší obrana, šetřit musí ministerstvo pro místní rozvoj Číst článek

Bek prý dokáže vyjednat, aby na školství bylo příští rok vyčleněno minimálně stejně peněz jako letos. Otázkou zůstává, zda se mu to povede a zda to bude stačit.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) se není ochoten smířit s tím, že by jeho resort přišel o téměř polovinu svého rozpočtu. Rovněž on je přesvědčen o tom, že se mu podaří vyjednat více peněz. Jejich výše bude také záležet na rozsahu škrtů v národních dotacích. Čeho se konkrétně budou týkat, to zatím není zcela jasné.

Rovněž z úst dalších ministrů zaznívají výtky k podobě návrhu rozpočtu a odhodlání usilovat o větší finanční příděl. Není to postoj neobvyklý. Naopak prakticky každý rok jsme svědky vládního boje o peníze. Kdyby v něm všichni uspěli, nabobtnal by schodek rozpočtu o desítky miliard korun.

Česko se zadlužuje nejrychleji z Evropy. Může za to vysoká inflace i výdaje, upozornili kontroloři Číst článek

Tomu bude bránit ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Na jeho síle a na podpoře od premiéra bude záležet, kdo v pomyslné bitvě zvítězí a jaký rozpočet do Sněmovny dorazí. Má-li mít šanci na schválení, musí být výsledkem koaličního kompromisu. Takže za vítěze by se měli pokud možno považovat všichni ministři.

Uvidíme, nakolik se tento pocit vejde do sumy 252 miliard korun. Právě tolik činí ministerstvem financí navržený schodek na příští rok, o jehož překročení nechce šéf tohoto resortu ani slyšet.

Naopak někteří jeho vládní kolegové v případném překročení zmiňované hranice nevidí katastrofu. Na konci září se názorně ukáže, zda a jakým způsobem uhájil Zbyněk Stanjura „rozpočtovou kótu 252“.

Autor je komentátor Českého rozhlasu