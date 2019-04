Není to převratné rozhodnutí. Vychází z logiky věci. Chce-li rodinám s malými dětmi finančně přilepšit, potřebuje na to peníze. Ty musí sebrat ze státního rozpočtu. Pochopitelně existují-li v něm dostatečné prostředky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: Sliby vládní koalice začínají narážet na ekonomickou realitu

Zatím to vypadá na to, že ne pro všechny rodiny. Chybí několik miliard korun. Ve státních výdajích pohybujících se kolem jednoho a půl bilionu by se mohly najít. Musíte se však dohodnout na tom, kde v rozpočtu peníze seberete.

Případně se můžete pokusit získat do stání pokladny další finance. Například zvýšením či zavedením nových daní. Hnutí ANO a sociální demokracie se zatím neshodly na tom, jak ke zmiňovaným miliardám přijít. Do září, kdy bude vláda posílat návrh nového státního rozpočtu do sněmovny, na to mají ještě čas.

Rodiny s malými dětmi si tak musí zatím nechat zajít chuť na 80 tisíc korun. I v následujících měsících zůstanou v napětí, zda právě ony nakonec od ledna na vyšší rodičovský příspěvek budou mít nárok. V tuto chvíli je obtížné předvídat, jak celá věc dopadne.

Zvyšování daní

Vládní koalice totiž pomalu začíná narážet na méně příznivou ekonomickou realitu. Tuzemské hospodářství už neroste takovým tempem jako v době nedávno minulé. Do státní pokladny proto neplynou tak lehce peníze.

Babišův kabinet se pomalu dostává do situace, kdy bude muset šetřit. V lepším případě bude muset redukovat své sliby a pečlivě vážit každou vydanou korunu. Pochopitelně obrazně řečeno.

Ostatně už vývoj hospodaření státu v letošním roce nedává důvod k velkému optimismu. V prvním čtvrtletí letošního roku sice rostly rozpočtové příjmy, ne však takovým tempem, aby pokryly zvyšující se výdaje.

Nechce-li vláda v příštím roce sestavit rozpočet s deficitem blížícím se hranici sto miliard korun, bude muset na některé sliby zapomenout, případně je omezit.

Velkou roli při takovémto rozhodování budou hrát politické zájmy jednotlivých stran. V dobách méně příznivých se ukáže, zda i nadále vydrží vzájemné soužití hnutí ANO se sociální demokracií bez vážných problémů.

Vzhledem k boji o podobný typ voličů to není příliš pravděpodobné. Tím spíš, že se Andreji Babišovi příliš nechce do zvyšování daní. Přitom sociální demokraté v něm naopak vidí hlavní možnost, jak získat peníze pro splnění různých slibů, kterými se snaží u voličů získat zpět ztracenou důvěru.