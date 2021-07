Co udělá Čech za 500 korun

Představme si českého důchodce. Je to člověk, který sedí nešťastně v kuchyni svého panelákového bytu, případně chátrající chaloupky na kraji vesnice. Tvrdě pracoval celý život, vychoval děti, teď však nemá peníze a nemá ani na to, aby zaskočil pro pár laciných lahůdek do blízkého supermarketu. Zatne zuby a čeká – na co vlastně?

