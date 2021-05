Ekonomika na horské dráze

Přehrada vládních opatření proti koronaviru pomalu praská. Stalo se otázkou času, kdy betonový kryt prorazí proud divoké vody, tedy znovuvzkříšené ekonomiky. Tak je možné popsat očekávání tuzemských podnikatelů a spotřebitelů, jak informují květnové výzkumy ekonomické důvěry, a to včetně toho posledního od Českého statistického úřadu. Komentář Praha 8:11 26. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finanční úspory | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nepochybně zažijeme, co jsme nezažili. Důvěra podnikatelů a spotřebitelů vyrostla od března do května nejrychleji v historii.

Dokonce rychleji než loni začátkem léta po historickém propadu při první vlně koronaviru. Přitom aktuální zlepšování nálady nekončí, protože neskončila ani vládní operace s názvem rozvolňování.

Ekonomické síly shromážděné za přehradou vládních zákazů jsou totiž silnější, než by se zdálo na první pohled. Třeba příjmy tuzemských domácností se loni zvýšily o pět procent. Pozitivní výsledek to je i po odečtení tříprocentní inflace.

Lidé přitom neměli, kde utrácet, a rekordně šetřili. Do banky či do slamníku uložili každou pátou korunu, kterou dostali či vydělali. Letos se situace nepochybně dál zlepší, vlastně se už zlepšila, protože stát odpustil zaměstnancům v průměru polovinu daní z příjmu. Co budou Češi s tolika penězi dělat, až se přestanou bát budoucnosti, tak zní otázka.

Pojedeme do Chorvatska

V menší míře totéž platí pro výrobní podniky, které mohou s ušetřenými penězi investovat, nehledě k tomu, že je stát či Evropská unie podpoří dotacemi z fondů obnovy.

U stavebních firem jde v zásadě o to, jestli budou mít dost kapacit, až vláda rozjede všechny plánované dopravní stavby a až posílí poptávka po bydlení. Největší vzestup čeká na služby, protože dosud trpěly v nejtvrdším režimu.

V takové situaci Česká republika dlouho nebyla a možná zažije dosud nevídaný hospodářský růst. V ekonomice se budou točit tak velké peníze, na jaké jsme dosud nebyli zvyklí. Protože ani nevyužitý potenciál nemá obdoby.

Nemusí to být jenom pozitivní zkušenost, stejně jako proud z protržené přehrady přináší kromě životodárné vody také katastrofu. S ekonomikou porostou ceny a v zásadě nezbývá než věřit, že se zastaví na snesitelné úrovni.

Nelze přehlédnout, že v sousedním Polsku a Maďarsku inflace pokořila pětiprocentní hranici. Vážnější je obava, jestli se lidé neodnaučili pracovat, když jakékoli výpadky vyrovnala efektivní a mohutná vládní pomoc. Každý ví, jak končí orgie zaplacené penězi, které jsme získali na dluh.

Přesto platí: Česká ekonomika projevila v krizi nečekanou stabilitu, proto se jejím protagonistům nezatočí hlava ani v konjunktuře.

Namísto do Dubaje stejně všichni pojedeme do Chorvatska a pak si vyhrneme rukávy, protože luxusem bude jenom fakt, že zase žijeme v normálním světě. Jsme připraveni, cesta horskou dráhou může začít.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy