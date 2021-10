Katastrofa nepřijde. Stačí, když nová vláda zastaví inflaci

Září a říjen bývají označovány za nešťastné měsíce, protože právě v nich se odehrává nejvíc ekonomických otřesů. Bylo to v říjnu roku 1929, kdy se propadly akcie na americké burze. Tím začala velká deprese 30. let. Každý pamatuje na 11. září roku 2001, kdy teroristé zaútočili na Světové obchodní centrum. Tím začala dvacetiletá úmorná válka proti teroru. KOMENTÁŘ Praha 9:01 13. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nakupování | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V září 2008 padla banka Lehman Brothers, a tím zahájila nejhlubší finanční a ekonomickou krizi od války.

Dnes máme opět říjen a po celém světě se šíří panika, že se zdražování vymklo kontrole. Namísto dlouhého výčtu lze citovat analýzu Raiffeisen Bank, podle níž zdražuje všechno – energie, byty, automobily, potraviny, prostě všechno.

Není třeba předbíhat s prognózou, jestli je cenové zrychlení předehrou k nějaké další krizi, která prohloubí potíže způsobené pandemií.

Situace je však vážná, analytici vesměs očekávají, že se bude zdražovat až do konce roku – ze současných pěti až k šesti procentům. Pak přijde obrat.

Jak ovšem v úterý upozornil Mezinárodní měnový fond, „inflační výhled je obestřen značnou nejistotou“.

Lze jenom spekulovat, proč právě termíny záhy po konci prázdnin přitahují různé katastrofy.

Vysvětlením může být pravidlo, že ekonomika prochází jednoletými cykly. V první polovině roku předvádějí podniky a vlády, co dokážou, přes prázdniny se však zvolňuje. Při té příležitosti se obvykle odhalí potíže, které ekonomové při nadšeném budování z první poloviny roku ignorovali.

Zdražování jen tak neskončí

Prudké změny kurzů, cenové bouře a výpadky dodávek jsou tedy v létě něčím navýsost obvyklým a příslušné instituce si s nimi obvykle záhy poradí. Když ovšem potíže – například cenový růst – přejde i do prvních podzimních měsíců, pak je zřejmé, že se něco nezvládlo a že příslušné zemi nebo světadílu hrozí vážný problém. Stále je ale možné odvrátit hrozící rizika rozumnou politikou.

V této chvíli se zdá, že zdejší vláda udělala před volbami řadu chyb, které Česko posunuly špatným směrem. Především rozdávala mohutné sociální podpory ve chvíli, kdy je lidé neměli za co utratit.

Na bankovních účtech tedy zůstal mimořádný objem peněz, který motivuje obchodníky, aby zdražovali, co to půjde. Vládní injekce do rodinných rozpočtů a celé ekonomiky pokračovaly ještě ve chvíli, kde se na obzoru začala sbírat inflační mračna. Zastavit v této chvíli historické zdražování, nebude pro novou vládu snadný úkol.

Vlivný občanský demokrat Marek Benda přirovnal situaci nastupující vlády k výměně palubních důstojníků na Titanicu. Teatrální obrat je možné odsoudit jako další podnět pro vznikající paniku, metafora však obsahuje věcný základ. Zdražování má velkou setrvačnost a jen tak neskončí. Přesto musí vláda pokud možno ihned změnit kurz. Jedině tak se tuzemská ekonomika vyhne hrozícímu nebezpečí.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy