Ujet před krizí automobilem

Na nejistotu a častá překvapení jsme si mohli v uplynulém roce zvyknout, přesto byl průběh úterního odpoledne pro ekonomy zneklidňující. O propadu a temných vyhlídkách evropské ekonomiky v časech koronaviru si můžeme myslet cokoli, přesto jde převážně o akademické úvahy, ve kterých se neskrývá skutečná katastrofa. Ovšem v úterý se mluvilo o opravdu reálné hrozbě, o novém vypnutí německého průmyslu. Komentář Praha 15:05 21. ledna 2021

Hovořila o tom německá kancléřka Angela Merkelová s premiéry spolkových zemí.

Hrozba se skrývala pod šifrou „povinný home office“, což v překladu znamená, že se zavřou všechny podniky, které nemohou provoz přesunout do domácností zaměstnanců. To by se týkalo zvláště průmyslu a bez výjimky toho automobilového.

Evropské hospodářství však těžko může fungovat bez výroby automobilů v Německu, protože od ní se odvíjí produkce dalších sektorů, od chemie a plastů přes elektrovýrobu k textilnímu průmyslu.

Zvlášť hluboko by takové opatření zasáhlo Čechy. Žádná jiná země na světě není tak závislá na produkci jediné automobilové značky, tedy na Škodě s jejími továrnami v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách, i na provozech všech možných subdodavatelů.

Pokud kancléřka výrobu nevypne

Můžeme si tady v Česku vyhlašovat lockdown na libovolnou dobu, dokud běží mladoboleslavské a příbuzné výrobní linky, v ekonomickém ohledu nic opravdu vážného nehrozí.

Proto také nikoho ze zdejších politiků nebo epidemiologů ani v nejmenším nenapadlo, aby o novém zavírání průmyslu vůbec mluvili. Problém je v tom, že zavření továren označuje za reálnou alternativu spolková vláda. A ve chvíli, kdy zavřou brány německé automobilky, tak nějak automaticky se zastaví provoz i v Česku.

Výkony tuzemských výrobců aut jsou obdivuhodné. Zdejší ekonomika vytváří něco přes jedno procento evropského hospodářského výkonu, ovšem značka Škoda produkuje skoro šest procent z automobilů, které se v Evropě prodají.

Tradičně se to vyplácí a vyplatilo se to i během koronavirové krize. Také Škoda snížila podle Evropské asociace výrobců automobilů své evropské dodávky z 650 tisíc v předloňském roce o 100 tisíc, vedle Mercedesu však šlo o nejmenší ztrátu.

Proto se také Škoda stala pátou nejprodávanější značkou na starém kontinentu, pouze za Volkswagenem, Renaultem, Peugeotem a již zmíněným Mercedesem. Výroba automobilů vytáhla Česko z minulé krize a nad vodou nás udrží i tentokrát, pokud kancléřka výrobu nevypne.

V úterý v sedm hodin večer dorazila dobrá zpráva od agentury Reuters. Podmínky německého lockdownu se v mnoha ohledech zpřísní, ale továrny poběží dál. Svět zůstal v pořádku.

