Utrácejte! Proč neutrácíte?

Z ekonomického pohledu jde o jednu z nejhorších zpráv za posledních 12 měsíců, pokud je možné soudit z komentářů bankovních analytiků. Nejde přitom o nečekanou zprávu a také není bůhvíjak aktuální, týká se pouze toho, že se v listopadu prodávalo v maloobchodu o pět procent méně zboží než v říjnu. Vedle toho se o desítky procent propadly tržby v hotelech a restauracích. Komentář Praha 9:27 15. ledna 2021

Skutečně nejde o překvapení, jak upozornila výslovně analýza Českého statistického úřadu. Obchody a restaurace se zavřely v polovině října a přísný režim boje s koronavirem vydržel až do konce listopadu. V říjnu se tedy výkony maloobchodu a restaurací propadly mírněji, v listopadu o něco víc. Proč se divit a čeho se děsit.

Vtip není v tom, že se propadl jeden ze sektorů národní ekonomiky, ale že se propadl právě tento sektor. Ve většině zemí na světě tvoří útrata obyvatelstva většinu ekonomického výkonu a nejinak je tomu v České republice – přes všechny řeči, jak je u nás důležitý zahraniční obchod. Odvahu obyvatelstva utrácet pak nejlépe změří výkon maloobchodu, případně hospod.

Těžko utrácet, když jsou obchody zavřeny. To jistě nejde popřít. Ovšem ani tato připomínka nic nemění na skutečnosti, že nízký obrat maloobchodu znamená čáru přes rozpočet vládních ekonomů.

Vláda se rozhodla rozdělit co nejvíc peněz, ať už prostřednictvím zvyšování platů státních zaměstnanců, mimořádné valorizace sociálních dávek a nově snížením daní pro všechny zaměstnance. Pokud budou zaměstnanci, penzisté a živnostníci utrácet, pak vyrostou tržby podniků a roztočí se kola celé ekonomiky.

Jak ale každý vidí z listopadových čísel, utrácet se nebude, přinejmenším dokud budou platit vládní opatření pro boj s covidem-19. Je pravda, že se obchody otevřely v první polovině prosince, od té doby se však opět nakupují jen základní potraviny a nejméně do konce ledna se to nezmění.

Příjmy občanů se v uplynulém roce opravdu zvýšily, ovšem zároveň se rekordně zvýšila míra úspor, a tak lidé utráceli méně než v roce 2019. Zatím to platilo pro druhé a třetí čtvrtletí, teď však není pochyb, že se stejný efekt projevil i koncem roku. Navíc není důvod očekávat, že letos, přinejmenším v prvních měsících, to bude lepší, možná i bez ohledu na to, jestli se obchody otevřou.

V této chvíli je namístě předstoupit s úplně vážnou tváří před reprezentanty ekonomického sektoru a optat se, jak chtějí občany přesvědčit, aby už konečně začali utrácet. Dotovat spotřebu, která se nekoná, patří nepochybně k nejméně obvyklým strategiím na podporu hospodářského růstu.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy