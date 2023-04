Jak premiér odhalil statistickou chybu

Z poslední zprávy Eurostatu o cenách plynu a elektřiny musel člověk tak nějak získat dojem, že nejvyšší ceny se ve druhém pololetí minulého roku platily v Česku. Informace nebyly úplně nové, přesto díky poutavé prezentaci z Bruselu převzaté v tuzemských médiích vznikl poprask, který ještě přiživil premiér Petr Fiala, když prohlásil, že „statistika neodpovídá realitě“ a že odhalí toho, kdo do tuzemské statistiky napsal tak vysoká čísla. Komentář Praha 16:30 28. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skutečně oznámili, že cena plynu rostla v druhém pololetí v Česku nejrychlejším tempem (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Pozvu si zástupce energofirem, ale i orgánů, které se na statistických číslech podílejí,“ uvedl premiér podle internetových serverů.

Tím si naopak vysloužil kritiku, protože zpochybňovat statistické údaje, které mimo jiné shromáždil Český statistický úřad a Energetický regulační úřad, se nesluší pro premiéra demokratické země, která právě nemá zásadní problémy.

Ve zmíněném poprasku se ztratila věcná informace, která byla v základu poněkud dryáčnické tiskové zprávy z Bruselu.

Skutečně oznámili, že cena plynu rostla v druhém pololetí v Česku nejrychlejším tempem, u elektřiny jsme byli druzí po Rumunsku. Možná to spočítali správně, možná to úplně přesné nebylo, v zásadě se však člověk z takové zprávy mnoho nedozví.

Důležitější by přece bylo vědět, kolik se platí v jednotlivých státech a jak vysoká cena to je v rámci Evropy.

Statistici z Bruselu a Prahy

V databázích Eurostatu jsou ovšem takové informace k dispozici. Konkrétně Čechům napočetli statistici průměrnou cenu 39 eurocentů za kilowatthodinu elektřiny, v případě plynu 19 centů za kilowatthodinu.

Jakkoli energetické firmy tvrdí, že dodávají elektřinu za významně nižší cenu, odpovídají uvedené tarify tzv. cenovému stropu, který stanovila vláda na dodávku energií domácnostem od ledna 2023 a který podle výpočtů Centropolu odpovídá zhruba devíti korunám za kilowatthodinu elektřiny včetně distribuce a čtyřem korunám za kilowatthodinu plynu.

Cenový strop řadě domácností pomohl a snížil cenu dodávky, jak dodavatelské firmy neopomněly informovat. Z toho je zřejmé, že ceny uváděné Eurostatem nejsou úplně mimo realitu, i když ji třeba s úplnou přesností nezachytily, jak se domnívá například premiér Fiala.

Navíc není pochyb, že statistici z Bruselu a Prahy poskytli jednu opravdu užitečnou informaci. Cenové stropy u elektřiny i plynu jsou ve srovnání s evropskými cenami hodně vysoko, vyšší ceny platily v druhé polovině minulého roku, tedy na vrcholu zdražování, v obou případech jen tři země, respektive jejich spotřebitelé.

Proto by bylo namístě, aby si také tuzemští dodavatelé účtovali o poznání nižší tarify, než je cenový strop. Ve svých tiskových zprávách se k nižším cenám ostatně hlásí. Kdo by tak nečinil, ten by prokázal, že neumí plyn nebo elektřinu dobře nakupovat, případně že chce své zákazníky, jak se říká, oholit.

