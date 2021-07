Dosud nikdy nebyla tuzemská veřejnost tak přístupná požadavkům, ať se zvýší veřejné výdaje na zdravotnictví. V obavách z nebezpečné pandemie měli vláda a zdravotníci fakticky otevřený účet, s jehož pomocí zachraňovali zdraví a životy. O správnosti takového přístupu není sporu. Ani taková vstřícnost ovšem neopravňuje státní instituce k tomu, aby nevedly zodpovědně účetnictví a nepředložily daňovým poplatníkům přehled, jak s jejich odvody naložily. Komentář Praha 6:29 13. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednotka intenzivní péče (ilustrační foto) | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Dalo by se říct, že právě při tak velké benevolenci poplatníků je potřeba o to víc ukázat, že pokud možno všechny peníze byly utraceny s nepochybným užitkem. Jistě se stalo hodně chyb, úřady i zdravotníci se při improvizacích mohli vydat nesprávným směrem, ale to jistě lidé po zkušenostech s pandemií covidu-19 pochopí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 110 miliard na boj s covidem. Proč nevíme, za co byly utraceny?

Účty za koronavirus se budou platit především letos a vidět to bude zvláště na hospodaření zdravotních pojišťoven. Samozřejmě přímé náklady pro boj s nemocí nesly i jiné resorty, například finance na nákup zdravotnického materiálu nebo odměny pro pracovníky nemocnic a sociálních ústavů šly rovnou ze státní pokladny. Hlavní zátěž přesto zůstala na pojišťovnách.

Neomezené prostředky

Z obecného pohledu proto nepřekvapí, že jejich náklady podle plánu vyrostou z roku na rok o třetinu, tedy o 110 miliard korun. Úplně přesně: loni se utratilo 330 miliard, z toho asi 20 miliard už šlo na boj s pandemií, letos to má být 440 miliard.

Stačí rámcově vysvětlit, jak se zmíněných 110 miliard rozdělilo či rozdělí, a všichni budou spokojeni. Jenže právě v tom je potíž, jak se veřejnost dozvěděla z připomínek samotného ministerstva financí.

Zhruba 30 miliard ze zmíněného navýšení poslouží k valorizaci plateb za běžný provoz nemocnic a ordinací. Je to velkorysý přístup už z toho důvodu, že zdravotníci byli v časech pandemie nuceni omezit svůj provoz, ovšem aspoň se tím dorovnají dlouhodobé a často oprávněné požadavky.

Příplatky za lůžka pro pacienty s nemocí covid-19 nepřekročí 20 miliard, po deseti miliardách si vyžádají platby za očkování a testy. Na dalších deset miliard přijdou odměny pro zdravotníky ze soukromého sektoru.

To ovšem v součtu není 110 miliard a je možné citovat materiál ministerstva financí, podle kterého 30 miliard někde chybí.

Není pochyb, že se desítky miliard, pro které zatím neexistuje přesné určení, snadno utratí, protože jak známo, zdravotnictví pohltí neomezené prostředky i v časech, kdy obyvatelstvo neohrožuje zákeřná epidemie. V těchto časech má člověk nakonec sklony zdravotníky podpořit.

Přesto se musí každý, komu záleží na vlastním zdraví, vážně zajímat o to, jak efektivně se peníze z jeho odvodů využívají. Odpověď dosud není k dispozici.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy