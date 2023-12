V politických kuloárech se o tom šeptá už tak hlasitě, že tomu musíme věnovat pozornost. O co jde? O možnost vzniku nové pravicové politické strany. A i když na první pohled úvahy nedávají moc smyslu, protože partají v této části spektra je spíše víc než málo, druhý pohled vypadá jinak. Komentář Praha 6:30 17. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Kalousek na volebním štábu SPOLU. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Projděme si indicie, které naznačují, že by se to mohlo stát a že by dokonce projekt mohl uspět.

Petr Honzejk: Vznikne nová "Kalouskova" strana?

První indicií jsou aktuální voličské nálady. Preference většiny vládních stran klesají, současná koalice by nyní v souboji s ANO a SPD drtivě prohrála. Ovšem neznamená to, že vládní voliči masově přecházejí na stranu opozice.

Jak upozorňují výzkumné agentury, první z nich byl mimochodem Median, řada pravicových voličů má spíše tendenci deklarovat, že by k volbám vůbec nešli, a pokud ano, nevědí, koho by volili. Takových voličů je nyní pět až osm procent a právě tyhle zklamané vládní voliče by mohl nový projekt oslovit.

Druhou indicií je chování politické osobnosti, o které se v souvislosti s možným novým projektem hovoří nejvíce – Miroslava Kalouska. Ten sice označuje možnost, že by se mohl pokusit s novým projektem přijít, za drby, ale jeho praktické kroky naznačují, že to pouhé drby nejsou.

Vždyť posuďme: Kalousek dlouhodobě vládu kritizuje za podle něj nedostatečné reformní kroky a chová se spíše jako opoziční, než vládní politik.

Současně ohlásil, že chce za TOP 09 kandidovat do europarlamentu, i když věděl, nebo spíše právě proto, že věděl, že tím udělá ve vládních stranách pořádný rozruch.

ODS ho na kandidátce nechtěla, a pokud by ho vedení TOP 09 na kandidátku přesto umístilo, rozpadla by se pro eurovolby koalice Spolu.

Předsedkyně topky Markéta Pekarová Adamová do toho logicky nešla. Kalousek tedy do evropského parlamentu kandidovat nebude, což ho ale vůbec nemrzí.

Udělal si reklamu, opět se o něm mluví a hlavně může říkat, že když ho současná koalice nechce, tak má plné právo jít vlastní cestou. A tou může být nový politický projekt.

Třetí indicií jsou pozoruhodné, řekněme mezilidské, posuny. Zatímco dosud si Miroslav Kalousek nemohl přijít na jméno s další silnou politickou osobností TOP 09 Jiřím Pospíšilem, nyní si oba politici jdou na ruku, vzájemně se podporují.

A Pospíšil říká: „Nová strana je opravdu velmi hypotetická a akademická debata. Ale pokud tato vláda bude dál některými svými kroky odrazovat pravicové voliče, nenapadá mě jiná osobnost, která by měla podobný potenciál je oslovit, jako právě Miroslav Kalousek.”

Tohle v politickém jazyce znamená v podstatě potvrzení, že se oba o novém projektu docela vážně baví.

„ Gamechanger“ české politiky

Jak to dopadne, těžko říci. Ovšem pokud je tu potenciál a zároveň osobnost, která by ho mohla naplnit, tak je pravděpodobnost, že k něčemu dojde, poměrně velká. Důsledky případného vzniku nové strany?

Od dalšího rozdrobení středopravé politické scény, na které se nyní pohybují ODS, TOP 09, KDU a STAN až po vyluxování značné části zklamaného elektorátu těchto partají.

V každém případě by nová strana mohla být game changerem české politiky. A Miroslav Kalousek, jak už prokázal několikrát, třeba když zakládal TOP 09, si v politice hraje velmi, ale opravdu velmi rád.

Autor je komentátor Hospodářských novin