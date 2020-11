Polská církev je obrem na hliněných nohou pedofilních skandálů

V polské Wrocławi, kousek od našich hranic, byl léta arcibiskupem kardinál Henryk Gulbinowicz. Znalo ho celé město a lidí, kteří by za něj dali ruku do ohně, tam byly donedávna tisíce. Ale pozor, minulé pondělí zemřel a nebude smět být pochován v katedrále, i když o to usiloval. Proč?

