Ukazuje se totiž, že na ministra nepohlížíme jako na služebníka, svého zaměstnance, od kterého očekáváme, že zvládne zúřadovat komplikovanou resortní agendu ku prospěchu občana, daňového poplatníka, nýbrž že ministra vnímáme jako celebritu splňující vysoká mravní a morální kritéria, aby nám mohl být vzorem a jít příkladem.

Vzhlížet s respektem a úctou k plagiátorovi samozřejmě nepřipadá v úvahu a pro odhalené výtečníky nepředstavuje alibi, že se jim v minulosti podařilo obelstít benevolentní univerzity. Proti přísnému soudu médií, střežících fair play není odvolání.

Magistr Petr Krčál už se na mimořádné tiskovce s obhajobou ani nezdržoval, jak to učinila jeho předchůdkyně inženýrka a magistra Taťána Malá. Než by nenapravitelně poškodili své strany a vládu, raději na službu občanovi promptně rezignovali.

Neopisují jen politici

Případy ministerských rezignací vrhají špatné světlo na vysoké školy, které zjevně negarantují důvěryhodnost svých absolventů. Namístě je otázka, zda vysokým školám přidávat peníze, anebo zda na nich raději nešetřit ve prospěch školství základního anebo učňovského, kde si žáci místo pofiderních titulů osvojují reálné a užitečné vědomosti a dovednosti.

Teze o vzdělanostní společnosti coby motoru všeobecné prosperity působí najednou falešně a vnucuje se otázka, zda se vysoké školství nestává potěmkinovskou vesnicí a jeho přínos zda se nepřeceňuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ivan Hoffman: Akademičtí kostlivci v politických skříních

Určitě neopisují jenom politici. Kdyby se kampaň proti plagiátorům vedla plošně, pravděpodobně by se ukázalo, že vysoké školy vychrlily několik generací neoriginálních opisovačů, kteří mají ve skříních akademické kostlivce, čekající jenom na to, kdy se jejich majitelé pokusí stát ministryněmi či ministry.

Ti jsou naštěstí všichni snadno nahraditelní a obtížně by se mezi ministry našel takový, kterého by byla škoda. Aférami paní Malé a pana Krčála neutrpěla politika. Jde o akademický skandál, který by se určitě neměl zamést pod koberec.