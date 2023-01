Kde budou prezidentští kandidáti brát nové hlasy?

Petr Pavel a Andrej Babiš, kandidáti do druhého, definitivního kola prezidentské volby, jedou už zase naplno svou volební kampaň, tentokrát zacílenou jen proti sobě navzájem. A hlavní otázkou těchto dní je, zdali se jim podaří přilákat další voliče a udržet ty stávající. Mají kde brát nebo jsou už jejich podpory, dnes velmi módním slovem, zastropovány? Komentář Praha 16:45 23. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rétorika druhého kola prezidentské kampaně je vyhrocenější. Andrej Babiš sází na odrazení voličů protistrany. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zdálo by se, že první na pásce v prvním kole Petr Pavel by to už mohl mít jisté. První kolo vyhrál, byť s malým náskokem, a na jeho podporu se přihlásili skoro všichni dosavadní soupeři, kteří spolu získali věru nezanedbatelné procento hlasů.

Z toho titulu možno směle Pavla označit za favorita druhé volby. On sám se za takového raději neoznačuje, maje zřejmě na paměti poslední prezidentskou volbu.

Před pěti lety se také na stranu protikandidáta Miloše Zemana postavilo rozhodující procento, které získali protikandidáti z prvního kola.

Přesto Jiří Drahoš neuspěl a Zemanovi se podařilo přilákat další voliče, ač ve své části politického spektra soupeře vlastně neměl ani v prvním kole, nakolik se mu je zdařilo eliminovat už před volbou.

Snaha odradit voliče protikandidáta

Tentokrát je tomu přece jen trochu jinak, Pavel vyhrál a na jeho podporu se staví odpůrci bývalého premiéra Babiše, kterých si za svou politickou kariéru věru nastřádal celou přehršel.

Staví se za něj i ti, kteří ho v prvním kole nechtěli volit, ač vždy bylo jasné, že právě on má největší šanci Babiše porazit, když vyšla najevo jeho problematická minulost za komunistického režimu, kterou však bohatě odčiňoval v režimu demokratickém.

„Babišovým cílem zjevně nebylo přilákat vlastní další voliče, ale odradit ty z protistrany. Jako by si sám uvědomoval, že už nemůže své nové získat, takže musí spíše snížit zisk soupeře.“

Druhou jeho slabinou je stále platící hodnost generála. V národě, který vyznává spíše dobrého vojáka Švejka v hodnosti vojína, panuje k vojenským velitelům spíše nedůvěra.

Připomeňme obecný úzus z počátku devadesátých let, kdy bylo téměř nemožné navrhovat vojáka do funkce ministra obrany, jak bylo v totalitě běžné. Petr Pavel nicméně nejeví známky člověka, který by měl nějaké autoritativní sklony.

Přesto si Andrej Babiš a jeho stratégové uvědomují, že právě toto jsou Pavlovy slabiny a útok na ně přišel skoro záhy po sobotním sečtení hlasů.

Jeho cílem zjevně nebylo přilákat vlastní další voliče, ale spíše odradit ty z protistrany. Jako by si Babiš sám uvědomoval, že už nemůže své nové získat, takže musí spíše snížit zisk soupeře.

Přehnaná kontraproduktivní kampaň?

Taktika je to nejistá a riskantní, stejně jako následující další útok billboardy, naznačující, že snad generál by v prezidentské funkci mohl zatáhnout stát do války.

Tady už platí, že přehnaná kampaň může mít kontraproduktivní efekt, prezident válku nikomu vyhlásit nemůže. Navíc je tu riziko, že obrácením se k radikálnějším voličů a vyvolávání strachu může odradit své umírněnější a asi už nejen je, ostravský hejtman Vondrák už ohlásil, že zvažuje odchod z hnutí.

Zatímco Babiš se snaží voliče odradit, Pavel má opačný úkol, musí na svou stranu přivést voliče svých protikandidátů z prvního kola, kteří ho sice podpořili, ale voliči nemusejí doporučení přijmout.

Bude proto muset zacílit na ty důvody, které je od něj odradily v minulém kole, a to mohou být právě jeho slabiny, minulost a dřívější uniforma. I s tím se bude muset vyrovnat.

Ať tak či onak, bude nejvíce záležet na tom, jací voliči ve druhé volbě k urnám dorazí. Obě strany, reflektující už tradiční rozdělení české společnosti, jsou značně motivované. Prohru svého kandidáta líčí jako možnou další živelnou katastrofu.

Z takového souboje může špatně vyjít někdo, kdo bude společnost jako prezident spíše spojovat. Měl by se o to ale pokusit a test by si mohl už odbýt při spojování svých vlastních voličů.

Autor je komentátor Českého rozhlasu