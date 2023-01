Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. Také tímto způsobem se dá vnímat výsledek prezidentských voleb. Jejich vítěz překročil hranici tří milionů o téměř tři sta šedesát tisíc získaných hlasů. To se Miloši Zemanovi ani v jedné z přímých voleb nepodařilo. Komentář Praha 21:17 28. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velmi vyostřená volební kampaň přispěla k vysoké volební účasti a také k růstu napětí ve společnosti | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Petru Pavlovi k tomu pomohla vysoká volební účast a také osoba protikandidáta. Už měsíce před konáním voleb bylo zřejmé, že šance Andreje Babiše ve druhém kole jsou velmi malé, bez ohledu na soupeře. Jde totiž o politika, kterého většina společnosti buďto nesnáší, nebo naopak miluje. Což pro hledání nadpoloviční podpory v prezidentských volbách je spíše handicap.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: Petr Pavel uspěl v souboji o Hrad s rekordním ziskem

Byť v kampani zkoušel všechno možné, nic na tom nezměnil. Petr Pavel ho drtivě porazil. Neznamená to, že by pro všechny podporovatele byl volbou číslo jedna. To by v prvním kole zaznamenal jiný výsledek. Naopak více než milion hlasů získali jiní kandidáti. Konkrétně ti, kteří mířili na podobný typ voličů jako Petr Pavel.

Bezprostředně po prvním kole se však obrátili na své příznivce a vyzvali je k volbě Petra Pavla. Nezůstalo pouze u slov, ale u konkrétních činů v kampani. Výsledkem je, že se drtivá většina těchto voličů nakonec přiklonila k Petru Pavlovi. Bez jejich hlasů by byl jeho úspěch ohrožen.

Andrej Babiš se sice pokusil o mobilizaci dalších voličů, ale byl úspěšný jen částečně. Konkrétně u zhruba půl milionu lidí, které přidal k těm z prvního kola. Takže drama se nekonalo. Potvrdilo to i postupné sčítání hlasů.

Velký povolební komentář: Šrám na teflonové image Babiše a podpora Pavla napříč Českem Číst článek

Předpokládalo se, že na začátku povede Andrej Babiš. Nejdříve se totiž sčítají menší obce a tam mohl mít podporu vyšší než Petr Pavel. Nestalo se tak. Naopak od začátku vedl Petr Pavel a rozdíl mezi oběma kandidáty se zvětšoval.

O tom, že se novým prezidentem tentokrát nestane bývalý premiér, tak bylo de facto rozhodnuto dříve, než se začaly sčítat hlasy. Alespoň štáby obou kandidátů s tím mohly být srozuměny.

Názorně o tom vypovídá největší překvapení prezidentských voleb. Konkrétně osobní přítomnost slovenské prezidentky Zuzany Čaputové ve štábu Petra Pavla. Jen těžko by vážila cestu z Bratislavy k tomu, aby mu pogratulovala k prohře.

Úkol pro oba – zklidnit atmosféru

Velmi vyostřená volební kampaň přispěla k vysoké volební účasti a také k růstu napětí ve společnosti. Na nově zvoleném prezidentovi a také na poraženém sokovi bude záležet, jak moc a na jak dlouho vášně vychladnou. Bezprostředně po volbách se zdá, že k tomu chtějí přispět.

Sociolog Prokop: Rozhodne účast. Když přijdou ti samí voliči, Pavel má šanci být prezident Číst článek

Zda se jim to podaří, bude také záležet na tom, jak Petr Pavel naloží s velmi silným mandátem, který získal.

Nakolik ho využije k tomu, aby konkrétními činy přesvědčil maximum občanů České republiky o tom, že bude také jejich prezidentem, byť ho nevolili.

Andrej Babiš může pomoci zklidnit situaci tím, že trochu sundá nohu z plynu a ubere ve své kampani. Ta bude totiž velmi pravděpodobně pokračovat i po volbách prezidentských směrem k těm sněmovním.

Jen těžko lze uvěřit tomu, že by myslel vážně výzvu, aby lidé zapomněli na Babiše. Pokud zůstane v politice, nemůže se mu toto přání vyplnit. Na to je příliš výraznou osobností.

Autor je komentátor Českého rozhlasu