Potřebujeme prezidenta, ne lesníka a památkáře

Jak na to? Mnohé si jistě musí Pavel odpracovat sám, ať už to bude výrazně menší vstupování do denní politiky, než to dělal jeho předchůdce, příkladná reprezentace republiky v zahraničí a především respektování ústavních pravidel a zvyklostí.

Ale pak je tu jeden problém, se kterým Pavel jen těžko pohne sám. Čeští občané si mylně myslí, že s Pavlem zvolili jen prezidenta. Ve skutečnosti zvolili také i nejvyššího purkrabího Pražského hradu, nejvyššího komořího zámku v Lánech či nejvyššího lovčího v lánské oboře.

Odborníci na středověk by možná tituly formulovali přesněji, ale faktem je, že český republikánský prezident zcela nepochopitelně získává se zvolením do správy i nemalé léno jako český král ve středověku.

Feudální vladař?

A dělá to pořádnou neplechu. Rozsáhlou korupci odcházející ekipy z Pražského hradu není třeba připomínat. Zakázky v hradním komplexu získávali běžně zemanovští sponzoři. Korupce v Lánech vygradovala až do pravomocného odsouzení šéfa tamní správy Miloše Baláka a jeho následné bezprecedentní omilostnění Zemanem.

Příznivci Pavla jistě hned dodají, že to vše už je minulost a jejich favorit již bude postupovat čestně. Je to možné, ale základní problém je, že o dlažbě na třetím nádvoří, výsadbě smrčin a honitbě daňků nemá prezidentský tým vůbec co rozhodovat.

Vezměme si příklad vídeňského Hofburgu, podobně rozsáhlého komplexu jako je Pražský hrad. I tam sídlí prezident, ale jen v jednom křídle, které potřebuje k výkonu funkce. Celý komplex spravuje úřad podřízený vládě. A představa, že by rakouský prezident měl v rozpočtu korupční zakázky na těžbu kamene v jakési oboře, to je už úplně nepředstavitelné.

Na počátku 90. let asi mělo smysl, že Václav Havel dostal volnou ruku k pozvednutí zdevastovaného Hradu. Ale revoluční časy už jsou pryč. Petr Pavel nemá co vybírat architekty, kteří jeho jménem vtisknou novou podobu Hradu.

U člověka odchovaného kasárnami navíc možná ani nechceme vědět, co má za vkus. A už vůbec nemá co řešit jeleny či kůrovce v lánské oboře. Má mít všeho všudy vyčleněnou část Hradu pro pracovní účely, vilu k bydlení, a pokud to je nutné i pár pokojů v Lánech. A to je vše.

Rozpočet Kanceláře Pražského hradu se nyní pohybuje v nesmyslné výši kolem 400 milionů, byť jen menšina peněz jde na výkon samotné prezidentské funkce. Tým kolem hlavy státu stojí něco přes 100 milionů a určitě by šlo částku srazit i pod tuto hranici. O všech dalších financích by prezident a jeho úředníci neměli co rozhodovat, ty má spravovat vláda a jí podřízené úřady.

O rozvoj Pražského hradu se má starat Národní památkový úřad, stejně jako se stará o další české hrady v majetku státu. A lánskou oboru mají spravovat Lesy České republiky a spravovat ji v zájmu občanů, nikoliv pár prezidentských úředníků, co si chtějí zastřílet vysokou.

Pavel může vládnout sebelépe, ale teprve až se těchto nesouvisejících pravomocí vzdá, česká hlava státu přestane připomínat feudálního vladaře s rozsáhlým pozemkovým a loveckým regálem a začne být republikánským prezidentem, který je mocný jen svou ústavní funkcí, nikoliv hokynařením se státním majetkem.

