Petr Pavel jako lakmusový papírek Rusů

Jenže ruský konzument informací, který nezná původní rozhovor, vychází z toho, co se mu řeklo nebo se pro něj napsalo v Rusku. Žije v přesvědčení, že Pavel vyzval ke zřízení koncentráků pro Rusy.

Fotograf David Frenkel, který odvážně fotil pro neputinovská média i na těch nejvíce potlačovaných demonstracích, se zeptal, jestli v českých koncentrácích dostanou pivo. Pak jsme veřejně komunikovali a zdůvodnil tento, jak uvedl, vtípek tím, že mu jako Židovi zmínka o koncentrácích nesedí.

Politolog Alexandr Kyněv v mžiku označil Pavla za rasistu. Politolog Fjodor Krašeninnikov zase, že Pavel a Putin jsou k nerozeznání. Michail Světov, který se uvádí jako pravicový libertarián, oznámil, že Pavel bude zahánět Rusy do koncentráků, protože je liberál. Prokremelský kanál na Telegramu Mejster přispěl tím, že je Pavel lidožrout.

Ruské velikášství

Co tedy prezident skutečně řekl? Toto: „Mám za to, že stejně jako v případě řady světových konfliktů v minulosti musí být během trvající války bezpečnostní opatření vůči ruským občanům (na Západě) přísnější než v době míru. Všichni občané Ruska, kteří žijí v západních zemích, musí být tedy sledováni podstatně důsledněji než dříve. Protože jsou občany země, která vede agresivní válku. Možná je mi těchto lidí líto, ale když se podíváme na začátek druhé světové války, pak zjistíme, že veškeré japonské obyvatelstvo USA podléhalo přísnému režimu sledování. Je to jednoduše cena války.“

Dotaz: „Když říkáte režim sledování, co máte na mysli?“

Odpověď: „Mám na mysli, že jim bude věnována důsledná pozornost tajných služeb.“

Doplňující dotaz a odpověď v Rusku ignorovali. Naopak rozvinuli japonský motiv a připomněli, že to tehdy byla internační centra. Z toho vznikla konstrukce, že Pavel volá po koncentrácích pro Rusy.

V době napsání tohoto textu jsem zaznamenal jediný ruský ohlas, který nepostrádal rozum. Patřil známému bloggerovi a fotografovi Rustemu Agadamovovi, který dlouho žije v Praze. Vytkl jiným Rusům, že slova českého prezidenta zkreslili.

Jenže v rozhovoru jsou věty, které naznačují, proč i ti, kteří se prezentují jako ruská demokratická opozice, na Pavla vystartovali. O nich totiž řekl: „Jsou to významné osobnosti. Nemají však bohužel v Rusku širokou základnu podpory.“ Je tady důvodný předpoklad, že k ruskému velikášství, které sdílejí putinovci a neputinovci, se přidala zlost, že česká hlava státu popsala skutečnou sílu těch, kteří se před Západem snaží ukazovat jako budoucí vládci Ruska.

Autor je komentátor serveru novinky.cz