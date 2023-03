Praha, Bratislava a Varšava. Dění pod povrchem

Nestranný pozorovatel by zajisté řekl, že se v Bratislavě potkali dva přátelé, Petr Pavel a Zuzana Čaputová. Lidé, kteří sdílejí podobné hodnoty a vnímají politiku jako službu veřejnosti. V tomto smyslu bylo výmluvné gesto, když český prezident položil květiny u gay baru Tepláreň, kde byli loni zastřeleni dva homosexuálové. Komentář Praha 6:30 17. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel se Zuzanou Čaputovou | Foto: TASR | Zdroj: Profimedia

Pavel je přesvědčen, že stejnopohlavní páry mají mít právo nejen na uzavření manželského svazku, ale i na adopci dětí. Je samozřejmostí, že také uctil památku novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Poměry, které k jejich vraždě vedly, jsou odsouzeníhodné a odpor proti nim vlastně vynesl do prezidentského křesla právničku a občanskou aktivistku Čaputovou.

Jenže Slovensko není jednobarevné. Čekají ho předčasné volby, už týdny vládne kabinet bez důvěry národní rady. Průzkumy volebních preferencí vedou strany Smer Róberta Fica a Hlas Petera Pellegriniho.

Proruské nálady nabývají na síle, neboť jsou mohutně živeny populisty všeho druhu. Ti navíc do mrtě využívají fakt, že demokratická vládní koalice selhala a předvedla amaterismus nevídaného kalibru. Na podzim může být naše nejbližší sousední země úplně jiným státem, než jaký právě navštívil Petr Pavel.

Ve čtvrtek jede do Polska. Ujistí svůj protějšek, že Česko je pevnou součástí NATO a vždy by přišlo napadené členské zemi na pomoc. To aby definitivně srovnal účet za předvolební kampaň a za svého soupeře Andreje Babiše.

Jenže co dál? Bude mlčet, když se ho novináři zeptají na fungování právního státu v Polsku? Na diskriminaci LGBT+ komunity? Na reportáž televize TVN24 amerického spolumajitele o tom, že krakovský arcibiskup Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., věděl o zneužívání dětí katolickými kněžími, ale nic nepodnikl?

Na sebevraždu patnáctiletého syna poslankyně opoziční Občanské platformy, jehož identitu jako oběti pedofila prozradila provládní média?

Promluví o tom český prezident, nebo bude zajedno s premiérem Petrem Fialou, který míní, že teď má absolutní prioritu jednotná hráz proti ruskému agresorovi a vše ostatní musí počkat? Polská společnost je rozdělená a nestabilní. A také ji letos čekají důležité volby.

Předzvěst zjitřených zítřků

Česká politická scéna je v tomto srovnání zdánlivě klidná a tuzemské obyvatelstvo méně radikální. Sobotní demonstrace před Národním muzeem však mohla být předzvěstí zjitřených zítřků.

Spouštěčem se může stát valorizace penzí, úsporné vládní balíčky nebo neutuchající masivní podpora Ukrajiny. V inauguračním projevu Pavel uvedl: „Do volebních místností jste přišli, abyste řekli dost chaosu a otevřeli cestu vůli společně hledat řešení. Díky vám můžeme přispět k návratu hodnotové politiky. Díky vám pravda znovu zvítězila.“

Voliči hnutí ANO, SPD, Trikolory nebo Přísahy si to pravděpodobně nemyslí. I když to Pavel bude stokrát opakovat, nepřesvědčí je. Slovy ne. A jeho prvním činem byl podpis novely zákona o důchodovém pojištění, kterou krkolomně prosadila pětikoalice.

Penzisté tak v červnu dostanou navíc 760 korun místo původních 1770. Uvidíme, zda tento způsob boje s chaosem a prosazování hodnotové politiky pochopí.

