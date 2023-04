Česká republika bude mít i nadále pouze jednu ústavní soudkyni

Vyměním 2 plus 1 za 2 plus 1. To není znění inzerátu týkající se směny bytů, ale rozhodnutí prezidenta republiky. Souvisí s obměnou Ústavního soudu. Petr Pavel potřebuje v květnu nahradit dva soudce a jednu soudkyni, kterým vyprší mandát. Do takto uvolněných křesel by měli zasednout opět dva muži a jedna žena. Komentář Brno 16:30 15. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlava státu dopředu prohlásila, že složení Ústavního soudu by mělo být profesně pestré a z hlediska zastoupení mužů a žen vyvážené (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hlava státu dopředu prohlásila, že složení Ústavního soudu by mělo být profesně pestré a z hlediska zastoupení mužů a žen vyvážené. Z pohledu navržených kandidátů se alespoň genderově nebude nic měnit.

Mimo jiné to znamená, že by se v Brně do taláru i v následujících měsících měla oblékat pouze jedna žena a hned čtrnáct mužů. Tento nepoměr alespoň při první obměně zůstane zachován.

V dalších termínech ho může prezident republiky začít měnit. V současné době neměl příliš času brát zmiňovaná kritéria v potaz. Potřeboval velmi rychle dodat do Senátu tři kandidáty, kteří budou mít reálnou šanci získat v horní parlamentní komoře dostatečnou podporu. Bez jejího souhlasu totiž hlava státu nemůže ani jednoho jediného ústavního soudce jmenovat. Názorně se o tom v nedávné minulosti přesvědčil Miloš Zeman.

Kvalitní a pestré složení

Zkrátka posuzování adeptů na ústavní soudce není v Senátu formalitou. Na kvalitě prezidentova výběru záleží, nakolik půjde o složitý proces. Petr Pavel si nemůže dovolit, aby jím navržená jména neprošla. Čím méně výhrad budou senátoři a senátorky mít, tím rychleji budou moci být obsazena uvolněná křesla u Ústavního soudu.

O tom, že tři zůstanou minimálně několik dnů prázdná, je de facto rozhodnuto. Miladě Tomkové, Jaroslavu Fenykovi a Janu Filipovi vyprší funkční období 3. května. Daniela Zemanová, Josef Baxa a Jan Wintr by měli být schváleni na senátní schůzi, která začne 10. května.

Výčet navržených kandidátů dokazuje, že Petr Pavel sáhnul po osvědčených jménech. Jsou dostatečně známá v právním prostředí. Rovněž politici si nemusí složitě zjišťovat, o koho jde. Ani veřejnost, která se alespoň trochu zajímá o dění kolem sebe, nemusí dlouho tápat.

Přesto se nedá očekávat, že by v Senátu nemuseli čelit různým, možná někdy i nepříjemným, otázkám. Jejich dosavadní profesní dráha i životní zkušenosti však vyvolávají dojem, že by je měli bez problémů zodpovědět.

K Ústavnímu soudu by během několika týdnů měli přibýt bývalý předseda Nejvyššího správního soudu, bývalá prezidentka Soudcovské unie a profesor z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vystřídají bývalou soudkyni Nejvyššího správního soudu, bývalého advokáta, který rovněž působil jako náměstek nejvyšší státní zástupkyně, a také profesora ústavního práva, který působil na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Takže z hlediska profesní pestrosti nedojde k obměně jedna k jedné. Naopak se mírně rozšíří řady těch, kteří na Ústavní soud zamířili od jiných soudů. Vzhledem k tomu, že prezident republiky během zhruba dvou let obmění téměř celé složení této instituce, bude mít hned několik příležitostí, jak dostát svému slibu. Tedy zajistit kvalitní a také pestré složení Ústavního soudu.

Autor je komentátor Českého rozhlasu