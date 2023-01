V čem by měl jít nový prezident Petr Pavel vládě po krku

Zvolený prezident Petr Pavel žije v obci Černouček, tedy v Ústeckém kraji. I tato skutečnost mu tak trochu dodává jednu jasnou prioritu: stát se hlasem slabších, znevýhodněných regionů. Tedy vstoupit do řešení jednoho ze zásadních problémů České republiky. Komentář Praha/Ústí nad Labem 16:30 30. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel se svými podporovateli v Ústí nad Labem | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Podle dat Evropského výboru regionů právě na Ústecku a také na Karlovarsku se i nyní prohlubuje zaostávání za průměrnou úrovní regionů Evropské unie – na rozdíl od zbytku země.

Je to jev výjimečný v celé střední a východní Evropě. Ale nemusíme hledat v evropských statistikách: právě tyto dva kraje – a zčásti i Moravskoslezský a některá menší území – mají dlouhodobě nejvyšší míru exekucí, sociálního vyloučení, vyšší nezaměstnanost, bytovou nouzi, horší systém vzdělávání i zdravotnictví, nezadržitelně se vylidňují.

Jak upozorňuje sociolog Daniel Prokop – ve většině okresů v Česku se nedostanou do 9. třídy základní školy tři procenta dětí. V některých regionech je to ale 20 i 30 procent. Chudoba se v těchto místech a rodinách předává z generace na generaci.

Poučený hlas slabších regionů

A je tam nízká důvěra v demokracii a její instituce i v polistopadový vývoj. Volby tam vyhrával Miloš Zemana a nyní Andrej Babiš. Ale to není důvod, proč by s tím měla vláda naléhavě něco dělat – a prezident by jí v tom měl být inteligentně nápomocen. Jde přece o to, že Česko ztrácí v těchto regionech talentované lidi a celkově potenciál.

Má prezident dost vlivu a pravomocí? Právě v tomto případě má. V první řadě by měl do těchto regionů často jezdit – a mluvit s lidmi, starosty, řediteli škol, sociálních zařízení, se zdravotníky...

Petr Pavel zamíří na summit NATO v létě do Vilniusu – a do té doby by měl stihnout návštěvu Sokolova, Chomutova, Bíliny, Litvínova, případně Karviné a mnoha dalších míst. Pokud zvolený prezident vyrazí do Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje ještě před inaugurací, jak o tom mluví, bude to dobrý začátek.

Slovenští prezidenti mají jednu stálou kancelář v Košicích, protože východ Slovenska je daleko a má své zvláštní problémy. I na severozápadě Čech by se nepochybně našlo vhodné místo na takové prezidentské pracoviště, byl by to důležitý symbol. Prezidentka Zuzana Čaputová Petru Pavlovi jistě ráda poradí.

Vláda má v programu vcelku dobrý popis, jak „předcházet dalšímu rozevírání nůžek mezi regiony a řešit problémy, které vedou k vylidňování venkova a pohraničí“. V tomto případě nejsou hlavním problémem ani finance, protože Česko může na pomoc slabým regionům získat dost peněz z evropských fondů. Jistěže se kabinet Petra Fialy musí nyní věnovat souběhu vážných krizí a dopadům války na Ukrajině, ale to by mělo jít se záchranou postižených regionů ruku v ruce.

Nový prezident se silným mandátem z voleb má všechny předpoklady na to vládu dnes a denně upozorňovat, připomínat jí její úkoly v Ústeckém a Karlovarském kraji a kritizovat ji, když poleví.

Petr Pavel může být poučeným hlasem slabších regionů, protože ti nejvíce zranitelní zpravidla nekřičí dost silně.

Autor je zástupce šéfredaktora deníku Právo