Kde je propastný rozdíl v cestě Danuše Nerudové a Zuzany Čaputové

Ony jsou si v mnohém podobné – ovšem propastný rozdíl na jejich cestě za prezidentskou funkcí je, že Slovensko před volbami v březnu 2019 a Česko na konci roku 2022 jsou diametrálně odlišné země.

Vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky 21. února 2018 otřásla Slovenskem v základech. A stejně tak první výsledky vyšetřování, podle nichž vlády Roberta Fica vybudovaly v zemi něco jako mafiánský stát. Nejen v Bratislavě se scházely desetitisíce lidí, touha po změně byla obrovská a nepolevovala. Následné čtvery volby vyhrála opozice – včetně těch prezidentských na jaře 2019 a parlamentních v únoru 2020.

Žádná taková poptávka po změně teď v Česku není – pokud byla, odpovědí na ni byly sněmovní volby před rokem, v nichž opozice odstavila od vlády Andreje Babiše.

Chybí jedno silné téma

Čaputová vedla nekonfrontační věcnou kampaň, jejím hlavním tématem byla spravedlnost a férovost ve společnosti. To bylo jádro oné silně poptávané změny – a pro Čaputovou to pravé téma, na které měla právnické vzdělání a mohla svůj program podpořit životním příběhem. To, že zabránila skládce, kterou se snažili navzdory místním lidem prosadit mocní, ji kvalifikovalo jako tu pravou budoucí prezidentku. Zkušenost s řízením velké univerzity by byla v tu chvíli nezajímavá.

Měsíc před volbami, tedy v čase, jaký máme v Česku nyní, byly preference Čaputové na úrovni 14 procent a byla třetí v pořadí – za kandidátem Směru a eurokomisařem Marošem Šefčovičem (20 procent) a vědcem Robertem Mistríkem (17), s nímž se přetahovala o stejné voliče.

Mistrík se ale 17 dní před prvním kolem kandidatury vzdal a vyzval k podpoře Zuzany Čaputové, jejíž popularita podle interních průzkumů rychle rostla. Ta pak první kolo vyhrála s více než 40 procenty hlasů a ve druhém Maroše Šefčoviče rozdrtila 58:42. Jenže Petr Pavel není Mistrík a především – Andrej Babiš není Šefčovič, kandidát z nouze, nevěrohodný až směšný...

Čaputová výborně zvládla televizní debaty, své hlavní téma prezentovala věrohodně a charizmaticky, ustála i podpásové útoky na sebe i svoji rodinu.

Předvolební nálady v Česku jsou ovlivněny válkou na Ukrajině (výhoda pro generála Pavla), zhoršující se ekonomickou situací domácností (výhoda pro expremiéra Babiše), ale není tu jedno silné téma.

Takže to má Danuše Nerudová těžší než kandidátka Čaputová. Nicméně slovenská prezidentka jí v jednom už hodně pomohla: aspoň části voličů je jasné, že prezidentskou roli může výborně zvládat i žena bez předchozích politických zkušeností a že ani na Pražském hradě nemusí nutně úřadovat politický matador 60 plus.

Ale politický temperament, zkušenosti, schopnost sestavit správný tým, ochota investovat do kampaně vše – to je u každé kandidátky a kandidáta originální.

Když končila vítězná volební noc Zuzany Čaputové, budoucí prezidentka jen s pár blízkými zašla k pietnímu místu zavražděných Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové v centru Bratislavy a zapálila tam svíčku.

