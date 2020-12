Proč jsou opatření proti nákaze v Česku úplně jiná než u sousedů?

Osmkrát lidnatější Německo s necelými 18 tisíci oběťmi covidu (Česko má úmrtí s nákazou takřka devět tisíc) prodloužilo všechny restrikce až do 10. ledna.

Kancléřka Angela Merkelová se s premiéry spolkových zemí dohodla, že zůstanou zavřené restaurace, muzea, divadla i další volnočasová zařízení. Jen školy a školky zůstávají stále otevřené, protože ty jsou pro vládu prioritou.

V Česku jsou od čtvrtka podle tabulky zvané PES otevřené restaurace, všechny obchody i služby, muzea a galerie, fitness centra, skončil noční zákaz vycházení, část dětí se vrátila do škol, další se přidávají v pondělí. Byť při tom všem platí omezující pravidla, je rozdíl oproti Německu nebetyčný.

Platí to i při pohledu do Rakouska, kde nejsou poslední údaje o nákaze povzbudivé, ale i tak má za poslední týden v přepočtu na sto tisíc obyvatel jen polovinu úmrtí ve srovnání s Českem.

V pondělí se tam otevírají školy, obchody, služby, ale restaurace a hotely mají smůlu až do 6. ledna. A to včetně těch na horách, kde se sice na Štědrý den rozjedou vleky, ale v podstatě jen pro místní, protože ostatní přijíždějící z rizikových oblastí, což jsou aktuálně všichni sousedé včetně Česka, musí bez pardonu do desetidenní karantény.

Jak přijít o důvěru

V Rakousku budou taky až do ledna zavřená vnitřní sportoviště, zrušeny jsou adventní trhy a dál platí zákaz nočního vycházení. V Polsku jsou restaurace zavřené zatím do 27. prosince. Na Slovensku se čísla zhoršují a mluví se o tvrdém lockdownu ještě do Vánoc.

V Česku se lyžařské areály otevřou ne na Štědrý den, ale už 18. prosince, přesná pravidla se ještě domlouvají. Ministr zdravotnictví Jan Blatný k tomu uvedl: „Věříme, že většina lidí tam jede opravdu za sportem, nikoliv za večerní zábavou.“ Kdy byl někdo z vlády naposledy lyžovat na českých horách?

Italská střediska zůstanou zavřená do 7. ledna, stejně tak i Francie a Německo otevřou hory až po Třech králích. Přímo ve sváteční dny nebudou smět Italové opustit domovskou obec, zákaz nočního vycházení znemožní i účast na půlnočních mších na Štědrý večer.

Takhle přísně se na Vánoce připravily země, které zvládly druhou vlnu lépe než Česko, kde sice křivky rovněž klesají, ale pomalu, zoufale pomalu. A to mluvíme o číslech z klidných dnů před otevřením hospod.

„Ale když se i malá část bude chovat neodpovědně, tak na to doplatíme všichni,“ komentoval ministr Blatný bujaré veselí v některých čerstvě otevřených restauracích i po 22. hodině.

Myslel si někdo ve vládě, která rozhodovala o této podobě rozvolnění, že všichni občané budou nová pravidla bezvýhradně dodržovat? Po devíti měsících života s nákazou, které by se daly nazvat i jako Sto způsobů, jak přijít o důvěru veřejnosti? Na tomto předpokladu je celé rozvolnění – dramaticky odlišné od všech sousedních zemí – opravdu postaveno?

Ne, tady něco nehraje.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus