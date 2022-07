Nový ministr školství Vladimír Balaš (STAN) bude mít perné prázdniny i září nejen proto, že do nového školního roku nastoupí až sto tisíc ukrajinských dětí. Jsou to týdny, kdy se bude rozhodovat o státním rozpočtu na rok 2023, který by měla vláda sněmovně poslat právě na konci září. A se školstvím to nevypadá dobře. Komentář Praha 15:10 11. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Škola | Zdroj: Shutterstock

Klíčovou položkou budou platy učitelů. Balaš zatím v rozhovorech ujišťuje, že vláda dodrží svůj programový slib o 130 procentech průměrné hrubé měsíční mzdy pro pedagogické pracovníky. Jinde mluví o růstu deset procent, pro Český rozhlas si Balaš dokonce řekl o víc: „A je otázka, jestli to stačí, protože doba se mění, inflace je poměrně razantní, ale průměrné platy jsou pořád stejné a měly by inflaci kopírovat.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Šabata: Platové sliby nového ministra školství nemají oporu v rozpočtu

Ano, inflace za květen byla 16 procent. Připomeňme rovněž, že platy pedagogických pracovníků, tedy nejen učitelů, ale i vychovatelek nebo asistentů pedagoga byly v roce 2021 nikoli vládou slibovaných 130, ale jen 118 procent. Učitelé by nad těmi různými čísly možná mávli rukou, doba je zlá a růst o zmíněných deset procent by brali jako seriózní zprávu od vlády, že vzdělávání je pro ni prioritou nejen na papíře.

Bohužel při pohledu do pracovní verze státního rozpočtu na příští rok, konkrétně na kapitolu ministerstva školství, vypadají Balašovy sliby jen jako slova do větru. Celkově je tam jen mírné navýšení a na platy by mělo jít zhruba 127 miliard korun, což je o jednu miliardu méně než letos. Méně!

Bude se šetřit. A hodně

Jistě, řeč je jen o pracovním návrhu rozpočtu a přes léto se každý rok dějí věci. Ale například obrana – protože je i s ohledem na válku na Ukrajině jasnou prioritou – má už v pracovní verzi zlepšení z 89 na 110, tedy o 21 miliard.

Na začátku letošního roku – kdy tlak na rozpočet ještě nebyl tak drtivý jako teď – Fialova vláda nedodržela slib kabinetu Andreje Babiše a zvýšila platy pedagogům nikoli o 3,5, ale jen o dvě procenta a nepedagogickým pracovníkům nedala nic.

Proběhlo to tehdy tak, že se o tom šéfové koalice dohodli, aniž by přizvali ministra školství… A to byl Gazdík proti Balašovi těžká politická váha. Nezapomínejme také, že jde nový ministr školství a jeho strana do rozpočtových jednání oslabená – ve stínu Slepičáka.

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS kudy chodí, tudy hovoří o schodku státního rozpočtu na příští rok nižším, než bude ten letošní. Bude se tedy hodně šetřit.

Vzdělání přes palubu

Nebýt skoro dvacetiprocentní inflace (předpovědi na léto), války, hrozby vypnutí ruského plynu a dalších asi deseti ničivých krizí, byl by to dobrý plán zodpovědného hospodáře. V reálném světě ale není, jak ministru u jednoho debatního stolu v České televizi řekl například ekonom Jan Libich:

„Aktuálně schodek nehraje roli, protože se musíme koukat na dlouhodobý obrázek. Důležitější je, jaké udělat koncepční kroky.“ Při tomhle pohledu na státní rozpočet by školství samozřejmě mělo dobrou šanci.

Jenže vláda – ano, stíhaná nebývalými krizemi – takhle vůbec neuvažuje. Pak by ale měli Fiala, Rakušan, Balaš a ostatní poctivě říci, že vzdělání teď házejí přes palubu.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus.